Morning Meeting Forex : Le dollar s’effondre, USD/CHF rupture de la MM200

Les opérateurs délaissent le dollar après les chiffres sur l’emploi

USD/CHF : Rupture de la moyenne mobile à 200 périodes

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Test résistance AUD/USD Neutre 0,785 0,77 Test résistance EUR/AUD Neutre 1,57 1,546 Cassure oblique support EUR/CHF Neutre 1,1075 1,095 doji sur retracement 61,8% EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 133,12 130,7 Plus haut 52 semaines EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 GBP/JPY Haussier 153,42 148,5 GBP/USD Haussier 1,4 1,367 Franchissement résistance 1,4000 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,9165 0,887 Cassure MM200 USD/CAD Neutre 1,2365 1,206 USD/JPY Haussier 110,95 107,15

Le dollar s’établit à son plus bas niveau depuis plus de deux mois par rapport aux principales devises, les investisseurs continuant à évaluer les implications pour la politique monétaire d'un rapport décevant sur l'emploi aux États-Unis, avant les données sur l'inflation de cette semaine.

Les États-Unis n'ont créé qu'un peu plus d'un quart des emplois que les économistes avaient prévus le mois dernier et le taux de chômage a augmenté de façon inattendue, ce qui a jeté de l'eau froide sur les spéculations selon lesquelles la reprise pourrait déclencher une inflation plus rapide que celle prévue par la Réserve fédérale.

L'indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six devises majeures, s'est établi à 90,18, après être descendu jusqu'à 90,13 pour la première fois depuis le 26 février.

La livre sterling a notamment progressé de 0,3 %, atteignant 1,4036 dollar pour la première fois depuis le 25 février, bien que la dirigeante écossaise ait déclaré qu'un autre référendum sur l'indépendance était inévitable après la victoire électorale retentissante de son parti.

La lenteur inattendue de la reprise du marché du travail américain renforce l'approche patiente du FOMC en matière de politique monétaire, tandis que l'amélioration des perspectives économiques mondiales constitue un facteur négatif à moyen terme pour le dollar. Les chiffres du chômage ont surpris les opérateurs qui s’attendaient à une reprise plus rapide et un anticiper un relèvement des taux plus précoce.

Les devises dites à risque devraient donc profiter du maintien de la politique accommodante sur le billet vert. L'euro progresse à 1,2175 USD, touchant son plus haut depuis le 26 février. Le dollar australien bénéficie aussi de la faiblesse du billet vert à 0,7860 USD à un plus haut de 2 mois. Le dollar canadien progresse aussi mais dans une moindre mesure suite à des chiffres sur l’emploi au Canada aussi décevants.

USD/CHF : Rupture de la moyenne mobile à 200 périodes

Le dollar contre franc suisse s’est effondré suite à la rupture d’une forte zone de support. La paire a cassé un retracement de 50% puis la moyenne mobile à 200 périodes, qui faisait office de support depuis 10 jours, pour clôturer vendredi sous le retracement de 61,8%. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont bien orientées à la baisse.

Toutefois le RSI est maintenant en zone de survente et donc un rebond de contre tendance pourrait avoir lieu mais tant que les cours évoluent sous le retracement de 50% la tendance reste négative et le risque est un retour sur le point bas à 0,8870.

Evolution du dollar contre Franc suisse en données quotidiennes :

