Morning Meeting Forex : Chiffres de l’emploi cet après-midi, USD/CAD : accélération baissière

Baisse modérée du dollar avant les chiffres sur l’emploi, le dollar canadien en forte hausse

USD/CAD : Vers les plus bas de 2017

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Consolidation horizontale AUD/USD Neutre 0,784 0,77 Consolidation horizontale EUR/AUD Neutre 1,57 1,546 Oblique en support EUR/CHF Neutre 1,1075 1,095 Retour sur support EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 133,12 131 EUR/USD Neutre 1,2245 1,199 Reprise su support GBP/JPY Haussier 153,42 148,5 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Consolidation horizontale NZD/USD Haussier 0,7308 0,7115 Reprise su support USD/CHF Neutre 0,9215 0,904 Test MM200 USD/CAD Baissier 1,2647 1,206 Cassure support 1,2250 USD/JPY Haussier 110,95 107,15

Le dollar s’est affaibli hier dans l’attente des chiffres du jour. Les chiffres de l'emploi non agricole doivent être publiés cet après-midi et l'économie américaine devrait ajouter près d'un million d'emplois. Si les NFP augmentent de 978K, ce qui est la prévision consensuelle actuelle, ce serait le mois le plus fort pour la croissance de l'emploi depuis août de l'année dernière. Le taux de chômage est attendu à 5,8%.

L’EUR/USD a enregistré une hausse hier après la publication de données économiques meilleures que prévu dans la zone euro. Les ventes au détail de la zone euro en mars ont augmenté de +2,7% mensuel, plus fort que les attentes de +1,6%. De plus, les commandes d'usine en Allemagne ont augmenté de +3,0% en mensuel, plus fort que les attentes de +1,5% et la plus forte augmentation en 5 mois.

La banque d’Angleterre a décidé de ralentir son programme de rachat d’actifs et exprimé sa confiance dans la reprise. Mais la banque a laissé ses taux d’intérêts inchangés ainsi que l’objectif de sa politique monétaire accommodante. La livre s’est légèrement affaibli contre euro et n’a que peu bougé contre dollar.

Le rapport sur l’emploi au Canada sera publié aussi aujourd’hui. Le dollar canadien a fortement progressé hier atteignant son plus haut niveau depuis 2017.

USD/CAD : Vers les plus bas de 2017

Le dollar canadien s’est envolé accélérant sa hausse contre le dollar américain. La paire USD/CAD a cassé les plus bas de Janvier 2018 à 1,2250. La baisse s’accentue et devrait rejoindre les plus bas de 2017 à 1,2060. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont bien orientées à la baisse et les cours évoluent bien au-dessous.

Toutefois, l’écart des prix avec la moyenne mobile à 34 périodes est maintenant élevé et le RSI est entré en zone de surachat. Une respiration pourrait donc se produire vers la droite de polarité à 1,2365.

Evolution du dollar contre dollar canadien en données quotidiennes :

