Morning Meeting Forex : Le jour de la livre, EUR/USD : niveau clé à 1,1990

L’attention se tourne sur la livre en attendant les chiffres du chômage US

EUR/USD : Stabilisation au-dessus de la droite de polarité à 1,1990

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Consolidation horizontale AUD/USD Neutre 0,784 0,77 Consolidation horizontale EUR/AUD Neutre 1,57 1,546 Oblique en support EUR/CHF Neutre 1,1075 1,095 Retour sur support EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 133,12 131 EUR/USD Neutre 1,2245 1,199 GBP/JPY Haussier 153,42 148,5 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Consolidation horizontale NZD/USD Haussier 0,7308 0,7115 Reprise su support USD/CHF Neutre 0,9215 0,904 MM200 en support USD/CAD Neutre 1,2647 1,225 test support USD/JPY Haussier 110,95 107,15

Le principal évènement de la journée sera la réunion de la banque d’Angleterre…mais il y a peu de chance de voir la banque modifier sa politique monétaire et de voir une atténuation des rachats d’actifs. Par contre, les opérateurs suivront les prévisions économiques qui seront réalisées. Avec une campagne de vaccination rapide, il est possible de voir la BOE relever ces projections économiques. Le nombre de cas de Covid est en forte baisse et la réouverture totale de l’économie prévue pour le 21 juin. De bonnes nouvelles susceptibles d’accélérer la reprise économique. Parallèlement se tiendront les élections en Ecosse qui font planer le doute sur l’unité du Royaume en cas de referendum et donc pourraient peser sur la livre. Des vents contraires donc pourraient se lever.

Séance calme hier sur le dollar, L'indice dollar a atteint mercredi son plus haut niveau en deux semaines avant de se replier. L'augmentation des prévisions d'inflation aux États-Unis, qui ont atteint leur plus haut niveau en huit ans a fait grimper le dollar. Cependant, les gains du dollar ont été limités par les commentaires dovish de la Fed et les données économiques américaines plus faibles que prévu. En outre, le dollar a été mis sous pression par le commentaire de la secrétaire au Trésor américaine, Mme Yellen, qui a précisé mardi dernier qu'elle ne prévoyait ni ne recommandait de hausse des taux d'intérêt lorsqu'elle faisait des commentaires sur les dépenses budgétaires.

Le billet vert risque de rester calme dans l’attente des chiffres du chômage demain.

L’euro contre dollar est revenu sur une droite de polarité à 1,1990 que la devise unqiue avait cassé le 19 avril. Au-dessus de ce support, une reprise haussière est possible vers le précédent sommet à 1,2150. Toutefois on attendra le dépassement de la moyenne mobile à 13 périodes avant de valider cette hypothèse. Le biais reste neutre en attendant.

A l’inverse, la rupture des 1,2990 puis de la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1,1967 donnerait un signal baissier qui pourrait voir la devise européenne revenir sur 1,1870 dans un premier temps.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

