Morning Meeting Forex : Baisse modérée du dollar; EUR/CHF : retracement de 50%

Légère baisse du dollar, la RBA maintient sa politique monétaire inchangée

EUR/CHF : L’ euro se stabilise au-dessus du retracement de 50%

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Consolidation horizontale AUD/USD Neutre 0,784 0,7705 Consolidation horizontale EUR/AUD Neutre 1,57 1,546 Oblique en support EUR/CHF Neutre 1,1075 1,095 Retracement de 50% effectué EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Haussier 133,12 130,7 EUR/USD Neutre 1,2245 1,199 GBP/JPY Haussier 153,42 148,5 Consolidation horizontale GBP/USD Haussier 1,4 1,367 Consolidation horizontale NZD/USD Neutre 0,7308 0,7125 USD/CHF Neutre 0,9215 0,904 MM200 en support USD/CAD Neutre 1,2647 1,225 test support USD/JPY Haussier 110,95 107,48

L'indice dollar a enregistré lundi des pertes modérées. Les contrats à terme sur les indices ont progressé modérément, ce qui a freiné la demande de liquidités pour le dollar. Par ailleurs, le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que "les perspectives économiques aux États-Unis se sont clairement améliorées", mais "cela a été plus lent pour les personnes occupant des emplois moins bien rémunérés", avec 20 % des travailleurs dans le groupe aux revenus les plus faibles toujours au chômage à cause de la pandémie. Le président de la Fed de New York, M. Williams, a déclaré que les données économiques récentes étaient "loin d'être suffisantes" pour des changements de politique monétaire et qu'il y a un long chemin à parcourir pour parvenir à une reprise "robuste". Les membres de la Fed persistent donc dans leur soutien à leur politique accommodante.

L'EUR/USD a progressé lundi grâce à la vigueur des données économiques de la zone euro. Les ventes au détail allemandes ont augmenté de +7,7% en mensuel, plus fort que les attentes de +3,0% m/m et la plus grande augmentation en 10 mois. Un autre élément positif pour l'euro est la force des rendements des bunds allemands qui ont atteint lundi un sommet à -0,163 % sur 13 mois et demi, ce qui améliore les différentiels de taux d'intérêt de l'euro. L'EUR/USD a également été soutenu par des signes indiquant que l'Union européenne pourrait bientôt assouplir les restrictions de voyage.

Peu de variation significative sur le dollar australien suite à la réunion de la banque centrale. La RBA a laissé inchangé sa politique monétaire. La banque centrale d'Australie a revu à la hausse ses perspectives économiques et a déclaré que ses membres réexamineront leurs programmes d’achats obligataires en juillet, tout en maintenant que les taux d'intérêt resteront à des niveaux bas jusqu'en 2024 au moins. Ils notent que l’inflation restent sous contrôle.

L’EUR/CHF poursuit sa consolidation avec un retracement de 50% de sa dernière impulsion haussière. Le rebond sur ce niveau est toutefois resté limité avec comme obstacle le ratio de retracement de 38,2% doublé des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Si la paire réussissait à franchir ces résistances, cela validerait une reprise haussière vers le dernier sommet à 1,1075 puis vers la zone 1,1120/1,1150.

A l’inverse, la rupture du retracement de 50% exposerait l’euro suisse à un retour sur 1,0950 et un retracement de 61,8%. Seul le passage sous ce ratio invaliderait la tendance haussière.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

