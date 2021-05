Morning Meeting Forex : Fort rebond du dollar; USD/CHF, correction au contact de la MM200

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 AUD/USD Neutre 0,784 0,7705 EUR/AUD Neutre 1,57 1,546 EUR/CHF Neutre 1,1075 1,095 Test support EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Haussier 133,12 130,7 EUR/USD Neutre 1,2245 1,199 Marubozu baisiser GBP/JPY Haussier 153,42 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7125 USD/CHF Baissier 0,9215 0,904 MM200 en support USD/CAD Neutre 1,2647 1,225 test support USD/JPY Haussier 110,95 107,48

La baisse du dollar tout au long du mois d’Avril a été contrebalancé quelque peu par des opérations de débouclage de fin de mois vendredi. Le billet vert a aussi profité des bons chiffres américains avec un indice de l’université Du Michigan qui a fait un bond et qui fait suite à ‘autres indicateurs meilleurs qu’attendu.. Ces chiffres qui montrent que la reprise américaine est rapide sont susceptibles de faire avancer le calendrier de la réserve fédérale sur la fin de sa politique accommodante. On surveillera vendredi donc le rapport sur l’emploi qui sera le grand rendez vous de la semaine. La saisonnalité va être aussi beaucoup plus favorable pour le dollar au mois de Mai surtout si on assiste à une correction des marchés boursiers qui montrent des signes d’essoufflement.

L’euro a souffert malgré des chiffres sur le PIB plus fort qu’attendu mais qui montrent un retard sur la reprise dans la zone par rapport aux Etats Unis. Le USD/CAD est revenu sur un support correspondant aux plus bas de janvier 2018 et qui semble tenir ce matin.

La liquidation des positions longues sur le yen par les investisseurs, en prévision des vacances de la Golden Week au Japon la semaine prochaine, a pesé sur le yen et poussé l'USD/JPY à la hausse. Les marchés financiers japonais seront fermés jusqu'à mercredi prochain pour les vacances de la Golden Week.

Le dollar franc suisse a suivi le mouvement des autres paires contre le billet vert avec un net rebond vendredi qui complète une configuration en chandeliers japonais en étoile du matin. La séance positive en effet fait suite à un doji la veille et une séance baissière la journée d’avant. De plus cette figure de retournement s’est produite sur la moyenne mobil à 200 périodes qui s’en trouve renforcer.

Tant que les cours évoluent au-dessus de la MM200, on peut donc assister à un rebond qui devra dans un premier temps franchir la moyenne mobile à 13 périodes pour rejoindre la zone de résistance constituée par la moyenne mobile à 34 périodes et le retracement Fibonacci de 38,2% entre 0,9200 et 0,9215 (droite de polarité).

Toutefois sous ce dernier niveau, il ne s’agit que d’une correction de la baisse du mois d’Avril

