Morning Meeting Forex : Baisse du dollar avant la Fed, EUR/CHF, l’euro doit dépasser 1,1064

EUR/CHF : Une reprise haussière se dessine

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,784 0,7705 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Neutre 131 128,18 EUR/USD Haussier 1,2245 1,1936 GBP/JPY Neutre 153,42 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Haussier 0,7308 0,7125 USD/CHF Baissier 0,9215 0,904 USD/CAD Neutre 1,2647 1,2365 USD/JPY Baissier 110,95 107 Rupture support 108,35

La glissade du dollar se poursuit dans un contexte d’optimisme sur les marchés

L'indice dollar a chuté vendredi à un nouveau plus bas d'un mois et demi. La vigueur des actions a pesé sur le billet vert, car elle a freiné la demande de liquidités. Les bons chiffres publiés ont ravivé l’appétit pour le risque.

Cette semaine, les opérateurs suivront particulièrement l'annonce de la politique monétaire de la Réserve fédérale et la publication du rapport sur le PIB du premier trimestre. De solides indices PMI Markit, des ventes de logements neufs robustes et une forte hausse des prix moyens vendredi ont mis en lumière la vigueur de la reprise américaine. À la suite de ces rapports, il sera difficile pour la Fed de convaincre le marché que les taux ne seront pas augmentés avant 2023.

L'EUR/USD a atteint vendredi un nouveau sommet d'un mois et demi, grâce à des données économiques de la zone euro meilleures que prévu. L'indice PMI manufacturier Markit d’Avril de la zone euro a augmenté de manière inattendue de +0,8 à 63,3. Plus fort que les attentes d'une baisse à 62,0 et le rythme d'expansion le plus rapide depuis le début des données en 2018. De même, l'indice PMI composite Markit d'avril de la zone euro a augmenté de manière inattendue de +0,5 pour atteindre un sommet de 9 mois à 53,7, plus fort que les attentes d'un déclin à 52,9.

Les autres devises sont restées quasiment inchangées. Il semble que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans les cours et la saisonnalité va dès la semaine prochaine devenir favorable au dollar, ce qui pourrait ralentir sa chute.

EUR/CHF : Une reprise haussière se dessine

L’euro contre franc suisse reprend une dynamique positive après une consolidation en vigueur depuis début Mars qui l’a vu retracé un peu plus de 38,2% de sa dernière impulsion haussière. Les moyennes mobiles s’orientent à la hausse et les cours évoluent au-dessus.

Pour confirmer cette reprise il faut que la paire dépasse le précèdent sommet à 1,1064, ce qui lui permettrait de revenir sur la zone 1,1120/1,1150. En cas d’échec le risque serait un retour sur les plus bas du mois d’Avril à 1,0975 ou un retracement de 50% à 1,0950.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

