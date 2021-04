AUD/USD, EUR/AUD : Le dollar Australien a le vent en poupe

Points clés de l’article :

La hausse des matières premières booste le dollar australien

AUD/USD : Reprise haussière au-dessus de 0,7690

EUR/AUD : Risque baissier sous 1,5692

La hausse des matières premières booste le dollar australien

Le dollar australien est très lié à la demande chinoise et aux prix des matières premières.

Les prix du minerai de fer et du cuivre ont atteint des sommets sur 10 ans, le premier approchant un record, ce qui est positif pour l’AUD. Les inquiétudes concernant l'offre expliquent une partie de la hausse des prix des métaux. En effet, une grève dans un port chilien stimule les prix du cuivre tandis que le géant brésilien du minerai de fer, Vale, continue de lutter pour accroître son offre dans un contexte d’une nouvelle vague de Covid.

Il existe également plusieurs facteurs liés à la demande qui stimulent les prix des métaux. Premièrement, les investissements des gouvernements dans les technologies vertes augmentent la demande de cuivre. Deuxièmement, le ralentissement de la croissance en Chine pourrait susciter des spéculations sur de nouvelles mesures de relance. Enfin, les spéculations sur la fin d'une ère de faible inflation stimulent les prix des métaux. Les vaccinations qui progressent dans de nombreux pays font anticiper une reprise forte de la consommation et de la demande, ce qui pourrait tirer les prix vers le haut.

Mercredi, les prix à la consommation en Australie pour le premier trimestre seront au centre de l'attention : le consensus prévoit que l'inflation globale passera de 0,9 % à 1,4 %. La barre fixée par la Banque centrale d'Australie avec son objectif d'inflation est élevée (2,5 %), mais tout signe de reprise de l'inflation plus importante que prévu pourrait jeter un doute sur la prolongation du ton ultra-accommodant de la RBA. Dans l'ensemble, un appétit pour le risque soutenu et un dollar non soutenu devraient permettre à la paire AUD/USD de poursuivre sa progression.

Le seul bémol sur ces facteurs qui soutiennent la devise australienne vient des tensions qui resurgissent entre la Chine et l’Australie et qui font craindre de nouvelles sanctions de la part de l’empire céleste.

AUD/USD : Reprise haussière au-dessus de 0,7690

Le dollar Australien a signalé la fin de sa période de correction en franchissant l’oblique baissière le 14 avril. Les cours ont franchi les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se sont retournées à la hausse. La hausse devrait donc se poursuivre vers 0,7850, plus haut du mois de Mars, et en cas de franchissement vers le plus haut de l’année à 0,8007.

Un retour et une rupture des 0,7690 invaliderait ce scénario positif et verrait l’Aussie prolonger sa consolidation au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes et du support à 0,7532.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

EUR/AUD : Risque baissier sous 1,5692

L’euro contre dollar australien repart à la baisse avec aujourd’hui une longue bougie négative qui voit la paire revenir sur une petite oblique haussière. L’EUR/AUD semble en mesure de la casser ce qui donnerait le signal d’un retour vers les points bas du mois de Mars à 1,5254. Le risque serait alors de voir la paire prolonger sa chute vers 1,5155.

Un rebond sur le support de l’oblique invaliderait au moins temporairement ce scénario négatif mais pour inverser a tendance, l’euro contre dollar australien devra franchir la résistance à 1,5692.

Evolution de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

