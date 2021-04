Morning Meeting Forex : BCE inchangée, L’euro preserve son support

Points clés de l’article :

La BCE prolonge sa politique monétaire dans les mêmes termes

L’ euro contre dollar préserve son support à 1,1990

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,784 0,7705 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Neutre 131 128,18 EUR/USD Haussier 1,2245 1,1936 GBP/JPY Neutre 153,42 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Haussier 0,7308 0,7125 USD/CHF Baissier 0,9215 0,904 USD/CAD Neutre 1,2647 1,2365 Rejet résistance USD/JPY Baissier 110,95 107 Rupture support 108,35

Les données économiques américaines de jeudi ont soutenu le dollar. Les demandes initiales de chômage hebdomadaires aux États-Unis ont baissé de manière inattendue de 39 000 pour atteindre leur plus bas niveau en 13 mois à 547 000, ce qui montre un marché du travail plus fort que les attentes d'une augmentation à 610 000.

L'EUR/USD a abandonné sa progression initiale et a enregistré des pertes modérées après que la présidente de la BCE, Mme Lagarde, ait déclaré que la BCE n'avait pas discuté de la suppression progressive de son programme d'achat d'obligations d'urgence et que toute suggestion selon laquelle la BCE envisage de réduire ses mesures de relance était "prématurée". Cependant elle a aussi déclaré que "les données indiquent une reprise de la croissance dans la zone euro au deuxième trimestre, la reprise de la demande mondiale soutenant l'économie", ajoutant que "les risques à moyen terme sont devenus plus équilibrés, bien que des risques de baisse subsistent à court terme". Des propos très équilibrés qui suivent un compte rendu inchangé sur la politique monétaire qui ont plutôt fait baisser la devise européenne.

Aujourd’hui nous suivrons la publication des PMI en Europe, Grande Bretagne et Etats Unis.

L’euro dollar a baissé hier sans casser la droite de polarité à 1,1990 qui s’en trouve renforcé. Le franchissement de cette droite plus tôt dans la semaine donnait un signal positif. La tendance reste haussière avec des cours au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. L’euro peut donc reprendre sa progression vers 1,2110, résistance intermédiaire et 1,2245, plus haut des 3 derniers mois.

Une cassure de la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1,1960 et de la MM34 à 1,1940 invaliderait ce scénario de reprise.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

