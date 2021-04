Morning Meeting Forex : Après la banque du Canada, au tour de la BCE, USD/CAD, rejet d’une résistance

Points clés de l’article :

La banque du Canada resserre ses conditions monétaires, quid de la BCE ?

USD/CAD : Rejet de la résistance à 1,2650

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,784 0,7705 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Neutre 131 128,18 EUR/USD Haussier 1,2245 1,1936 GBP/JPY Neutre 153,42 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Rejet résistance NZD/USD Haussier 0,7308 0,7125 USD/CHF Baissier 0,9215 0,904 USD/CAD Neutre 1,2647 1,2365 Rejet résistance USD/JPY Baissier 110,95 107 Rupture support 108,35

La banque du Canada resserre ses conditions monétaires, quid de la BCE ?

Le dollar a subi quelques pertes hier avec le rebond des marchés boursiers.

La banque du Canada a laissé les taux d'intérêt inchangés, mais a réduit ses achats d'actifs d'un milliard de dollars et a avancé sa prévision de relèvement des taux. Auparavant, la banque centrale ne prévoyait pas de relèvement des taux avant 2023 et maintenant, elle ne prévoit pas de relèvement avant le second semestre de 2022. Le dollar Canadien a vivement réagi à la hausse et rejeté une résistance à 1,2650.

Cet après-midi, la BCE ne devrait pas changer sa politique monétaire accommodante et devrait réaffirmer ses conditions monétaires favorables. A sa dernière réunion du 11 mars, la banque avait annoncé une augmentation significative de son programme d’achats d’actifs au vu d’une inflation faible. Depuis les mesures de restrictions se sont multipliées dans plusieurs pays de la zone et la demande interne reste faible, ce qui pèse à court terme sur la reprise. Même si la campagne de vaccination est maintenant bien lancée, l’économie européenne reste tirée par les exportations. La situation peut être résumée par les propos de Lagarde du 12 avril : « La reprise est différée mais n’a pas déraillée ». Difficile donc d’envisager une décision similaire à celle de la banque du Canada ou de voir la BCE utiliser complètement son enveloppe expansionniste. Les risques à court terme semblent compenser par l’optimisme à moyen terme. Tout changement de ton pourrait donc entrainer une réaction violente sur l’euro.

USD/CAD : Rejet de la résistance à 1,2650

Le dollar contre son homologue canadien évolue dans une tendance baissière depuis Mars 2020. La stabilisation des cours depuis 1 mois n’a pu dépassé les 1,2650. Les vendeurs hier ont repris le dessus sur ce niveau avec une séance très baissière qui devrait voir la paire revenir sur le plus bas de 2021 à 1,2365.

La rupture de ce support serait le signal pour une poursuite de la baisse vers les plus bas de Janvier 2018 à 1,2250. Le franchissement des 1,2650 invaliderait ce scénario.

Evolution de l’USD/CAD en données quotidiennes :

