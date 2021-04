EUR/CHF : la BCE opte pour le statut quo

On me glisse dans l’oreillette que le gif ne marche pas Hop là 👇 https://t.co/C2h0lInILV

Des semaines que le marché sait qu’il y aura des hausses d’impôts pour les entreprises et les foyers aisés aux États-Unis, aucune réaction Et aujourd’hui subitement https://t.co/eqKZLf3omI

RT @CNBCnow: BREAKING: Stocks sharply drop to new session lows; Bloomberg reports President Biden will propose a capital gains tax as high…