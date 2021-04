Morning Meeting Forex : Hausse des devises refuges, USD/CHF biais baissier sous 0,9208

Points clés de l’article :

Hausse des devises refuges, réunion de la banque du Canada

Biais baissier sur le dollar contre franc suisse sous 0,9208

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,784 0,7705 Rejet résistance EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Neutre 133,7 128,18 Fausse cassure résistance EUR/USD Neutre 1,2245 1,1936 Doji GBP/JPY Neutre 153,42 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 rejet résistance NZD/USD Haussier 0,7308 0,7125 USD/CHF Baissier 0,9215 0,904 USD/CAD Neutre 1,2647 1,2365 USD/JPY Baissier 110,95 107 Rupture support 108,35

Le yen et le franc suisse se sont redressés hier suite à la baisse des marchés boursiers jouant leur statut de devise refuge.

De son côté, le dollar s'est remis mardi de son plus bas niveau depuis un mois et demi et a enregistré des gains modestes. La chute des indices boursiers américains a aussi aidé le dollar à progresser en raison de la demande accrue de liquidités.

L'EUR/USD a initialement atteint un nouveau sommet d'un mois et demi mardi à la suite d'une hausse des prix à la production en Allemagne, mais il s'est replié en raison de la faiblesse des actions qui a stimulé le dollar. L'USD/JPY est tombé à un nouveau plus bas d'un mois et demi, la faiblesse des actions ayant suscité une demande de valeur refuge pour le yen.

Les indices boursiers américains ont baissé mardi et ont stimulé la demande de liquidités pour le dollar. La récente flambée des cas de Covid dans le monde fait craindre que le rythme de la réouverture économique soit plus lent que prévu. Cela a exercé une pression sur les valeurs du secteur du voyage et les opérateurs de croisières, qui ont entraîné le marché boursier dans son ensemble à la baisse. En effet, l’explosion des cas en Inde suscite beaucoup d’inquiétudes car il laisse penser que le virus sera là pour longtemps.

La banque du Canada se réunit cet après midi et donnera son compte rendu sur sa politique monétaire. La banque est prise entre deux feux avec une amélioration significative du marché de l’emploi, dépenses de consommation et du marché immobilier mais aussi des cas de covid en forte hausse qui laissent certaines régions sous confinement. Un changement de ton de la banque pourrait faire sortir le dollar canadien de sa fourchette étroite en vigueur depuis 1 mois entre 1,2470 et 1,2647.

Biais baissier sur le dollar contre franc suisse sous 0,9208

Le dollar franc suisse depuis le début du mois enregistre une vague baissière qui l’a vu casser un support à 0,9208. Il évolue aussi sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes qui se sont croisées à la baisse. Sous ces 3 indicateurs on gardera un biais négatif avec comme prochain support la moyenne mobile à 200 périodes et la droite de polarité à 0,9046.

Si le dollar suisse franchissait les deux moyennes mobiles et la droite de polarité qui fait office de résistance, le scénario serait invalidé.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

