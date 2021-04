Morning Meeting Forex : Baisse modérée du dollar, EUR/USD une résistance déterminante à franchir

Points clés de l’article :

La baisse modérée du dollar se poursuit

EUR/USD : L’ euro rejoint une résistance importante à 1,2000

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,7838 0,753 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Hausssier 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 EUR/JPY Neutre 130,67 128,18 EUR/USD Neutre 1,199 1,161 Test résistance GBP/JPY Neutre 153,9 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Haussier 0,73 0,68 Franchissement résistance USD/CAD Baissier 1,265 1,2475 USD/CHF Neutre 0,9468 0,918 USD/JPY Neutre 112,25 108,35

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

La baisse modérée du dollar se poursuit

L'indice dollar a atteint vendredi un nouveau plancher de quatre semaines. La reprise des indices boursiers américains, qui ont atteint de nouveaux records, a freiné la demande de liquidités pour le dollar. Le billet vert a également été sous pression en raison des signes de vigueur de l'économie chinoise qui ont fait grimper le yuan à son plus haut niveau depuis un mois par rapport au dollar.

Le sentiment des consommateurs américains, plus faible que prévu, a aussi contribué à peser sur la devise américaine après que l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan ait augmenté de +1,6 pour atteindre un sommet de 13 mois à 86,5, plus faible que les attentes de 89,0.

il a signalé que la Fed maintiendra ses mesures de stimulation lorsqu'il a déclaré que l'économie américaine est prête à "exploser" dans les mois à venir, mais qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir, et qu'il n'y a "aucune raison de débrancher le soutien économique jusqu'à ce que nous ayons vraiment traversé cette période".

L'euro a augmenté modérément vendredi et a affiché un nouveau sommet sur 6 semaines. Des nouvelles positives sur la pandémie ont soutenu la devise européenne vendredi après que l'Italie ait déclaré qu'elle assouplirait certaines restrictions sur la pandémie à partir du 26 avril dans les zones à faible risque de contagion. De même, le Danemark a annoncé qu'il allait accélérer les plans de réouverture et rouvrir les bars et les restaurants à partir du 21 avril, après des semaines de faibles chiffres de contamination.

Cette semaine, la BCE at la banque du Canada se réunissent et l’on surveillera aussi le taux d’inflation à paraître au Royaume Uni

EUR/USD : L’euro rejoint une résistance importante à 1,2000

L’euro contre dollar a retrace 50% de la vague de baisse qui s’est manifestée durant le mois de Mars. Il a rejoint une résistance technique et psychologique importante entre 1,1990 et 1,2000.

Si la devise unique parvient à franchir cet obstacle, ce serait un signal de hausse qui pourrait voir la paire retracer entièrement la baisse de Mars et rejoindre 1,2243. Une résistance intermédiaire se situe sur 1,2050.

A l’inverse un échec pourrait voir la baisse relancée avec un retour sur les plus bas récents à 1,1704. Un support intermédiaire se situe sur le niveau Fibonacci de 38,2% qui correspond aussi à la moyenne mobile à 34 périodes à 1,1910.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE