Morning Meeting Forex : Le dollar reste stable , EUR/JPY, un potentiel de hausse au-dessus de 130,70

Points clés de l’article :

Le dollar ne progresse pas malgré les bons chiffres économiques

EUR/JPY : Le franchissement des 130,70 à surveiller

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,7838 0,753 Franchissement oblique baissière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Hausssier 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 Test résistance EUR/JPY Neutre 130,70 128,18 Test résistance EUR/USD Neutre 1,199 1,161 Test résistance GBP/JPY Neutre 153,9 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Pull back sur oblique NZD/USD Haussier 0,73 0,68 Franchissement résistance USD/CAD Neutre 1,265 1,2475 USD/CHF Neutre 0,9468 0,92 Test retracement Fibo 38,2% USD/JPY Neutre 112,25 108,35

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur l'euro Recevoir mon guide

Le dollar ne progresse pas malgré les bons chiffes économiques

Malgré les très bons chiffres de l’économie hier, le dollar n’a que peu réagi. Les ventes au détail ont bondi de 9,8% largement au-dessus des 5,9% attendu, la hausse la plus forte depuis Mai 2020. Les demandes d’allocations hebdomadaire au chômage sont ressortis en baisse de 200 000 à 576 000 et l’indice manufacturier était aussi en hausse.

Pourtant les rendements obligataires ont baissé limitant l’attrait du billet vert. Les investisseurs restent sur les propos du président de la Fed qui réaffirme qu’il ne relèvera les taux qu’en 2023 même si l’inflation dépasse les 2% et même s’il constate que la reprise économique se manifeste. Des propos confirmés par le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, qui ont été baissiers pour le dollar car il a suggéré que la Fed sera lente à resserrer sa politique monétaire. Il faudra donc certainement plus qu’un mois de bons chiffres pour le voir revenir sur son programme d’une politique accommodante.

L'EUR/USD est revenu jeudi d'un sommet de 6 semaines et a enregistré des pertes modestes. L'inquiétude que l'aggravation de la pandémie en Allemagne, la plus grande économie d'Europe, conduise à des fermetures prolongées qui freinent l'activité économique, affaiblit l'EUR/USD. L'Allemagne a signalé 31 117 nouvelles infections au Covid jeudi, un sommet de trois mois, et le taux d'occupation des unités de soins intensifs dans les hôpitaux allemands a atteint 88 % mercredi, le plus haut niveau depuis plus d'un an. Toutefois, les vaccinations avancent et 20% de la population allemande devrait être vacciné fin avril.

Les devises océaniques ont le mieux performé hier. Le dollar Australien a profité d’un bon chiffre du chômage ( Voir par ailleurs).

EUR/JPY : Le franchissement des 130,70 à surveiller

L’euro contre yen reste soutenu mais coiffé par une résistance à 130,70. Toutefois le contact de cet obstacle ne provoque pas de baisse de la devise unique. En effet les acheteurs restent présents comme l’attestent les longues mèches basses du 8 et 13 avril. Les cours restent aussi au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 34 périodes.

La franchissement de la résistance donnerait le signal de poursuite de la hausse avec comme objectif le report de la dernière vague de hausse qui correspond au plus haut d’Octobre 2018 qui avait fait office de résistance à 133,15.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE