Morning Meeting Forex : Reprise des devises océaniques, EUR/CHF, fort rebond de l’euro

Reprise des devises océaniques, l’ euro tutoie les 1,2000

EUR/CHF : Fort rebond sur le retracement de 50%

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Haussier 0,7838 0,753 Franchissement oblique baissière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Hausssier 1,115 1,095 EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 Test résistance EUR/JPY Neutre 130,67 128,18 Test résistance EUR/USD Neutre 1,199 1,161 Test résistance GBP/JPY Neutre 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Pull back sur oblique NZD/USD Haussier 0,73 0,68 Franchissement résistance USD/CAD Neutre 1,265 1,25 USD/CHF Neutre 0,9468 0,9215 Rebond sur support USD/JPY Neutre 112,25 108,35

Les devises à risque se sont fortement reprises hier. Le dollar australien a franchi une oblique baissière et connu une forte séance haussière. Les chiffres sur l’emploi publiés ce matin était meilleur qu’attendu. Le dollar néo-zélandais a aussi franchi une résistance technique à 0,7100.

L’euro a suivi pour s’approcher de la résistance des 1,2000. Des données économiques plus fortes que prévu dans la zone euro ont soutenu les gains de la devise unique et poussé les rendements des obligations allemandes à la hausse après que la production industrielle de la zone en février ait baissé de 1,0 % en mensuel, plus fort que les attentes de -1,3 %. Mais ce sont surtout les commentaires hawkish de Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui ont été positifs pour l'euro lorsqu'il a déclaré que la BCE "pourrait éventuellement mettre fin au programme d'achat d'urgence en cas de pandémie d'ici mars 2022" tout en adaptant ses outils de politique monétaire pour continuer à soutenir l'économie après la crise de la pandémie. Le rendement de l’obligation allemande à 10 ans a atteint mercredi un sommet de -0,256% sur 3 semaines et demi, ce qui a amélioré les différentiels de taux d'intérêt de l'euro.

Le dollar continue à rester plombé par la suspension du vaccin Johnson & Johnson aux Etats Unis. Certes, le nombre de cas ayant mal réagi reste très faible, 6 cas sur 7 millions vaccinés, mais cela pourrait ralentir le programme de vaccination et renforcer le scepticisme autour du vaccin. Aujourd’hui les opérateurs se concentreront sur la publication d’une batterie de statistiques économiques dont les ventes au détail.

L’euro contre franc suisse a affiché une forte séance haussière hier avec un quasi marubozu dans la terminologie des chandeliers japonais. C’est une bougie dont le plus bas de la séance se situe à l’ouverture et le plus haut à la clôture démontrant la force de l’euro.

L’euro s’était stabilisé avant cela sur un retracement Fibonacci de 50 % de la dernière vague de hausse et a franchi hier le retracement de 38,2%. Tous ces éléments plaident pour la fin de la correction et une reprise haussière vers 1,1120 dans un premier temps.

Un retour sous le milieu de la bougie d’hier remettrait en cause ce scénario.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

