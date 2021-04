EUR/USD : pivot décisif à 1.20$ pour le cours de l’euro dollar

Etats-Unis Les inscriptions hebo au chômage (576k) tombent à leur plus bas niveau depuis mars 2020 Il faudrait revenir dans la zone des 200k pour retrouver le niveau des mois qui ont précédé la crise sanitaire --> https://t.co/8Tgw19Lp4H

#COIN It's starting https://t.co/uAWzDP2Pj2

Gros strike des stats US ....mais les taux US boudent (?) Retour à 1.6% pour le taux 10 ans https://t.co/RbPj9jJ1an

#USA Ventes au détail principales US m/m => +8,4% Prév : +5% Préc : -2,5% Plus haut depuis juin 2020

Etats-Unis Inscriptions chômage --> 576k (cons 700k préc rev 769k vs 744k)

Etats-Unis Ventes au détail m/m --> +9.8% (cons +5.9% préc rev -2.7% vs -3.0%)

#MarketLive 11h10 "Résultats des banques US et ventes au détail pour des marchés très (trop ?) calmes" Analyses macro et techniques : -CAC/DAX/SP500/Dow/Nasdaq -EUR/GBP/JPY -WTI/Gold/Silver/Copper #Bitcoin Live --> https://t.co/tIM9JMCBJB https://t.co/FKCnPAioaM