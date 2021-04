AUD/USD : Signal de reprise haussière sur le dollar australien

Points clés de l’article :

Les données sur l'emploi en Australie pour le mois de mars ont une fois de plus dépassé les attentes, s'établissant à 70,7k contre 35k (88,7k auparavant). Il faut quand même relativiser ces chiffres car la part de temps partiel est importante. Par ailleurs il faut tenir compte aussi de la fin du programme d soutien Jobkeeper dans le prochaines semaines qui risquent de détériorer quelque peu la situation.

Néanmoins, les inquiétudes liées à la fin de JobKeeper ne doivent pas soulever trop d’inquiétudes. La publication plus tôt dans la semaine d'une forte activité commerciale et d'une confiance élevée des consommateurs est rassurante pour le marché de l’emploi. Pour rappel, La confiance du consommateur australien Westpac a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans. l'indice a augmenté de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 118,8. Les données ici impliquent que la confiance du consommateur australien reste fort malgré la fin du programme JobKeeper.

Il convient également de noter que, comme l'indiquent les données relatives à l'activité des entreprises publiées mardi, la composante emploi reste forte. Plus précisément, l'indicateur des conditions d'emploi du mois de mars a augmenté de 7 points pour atteindre +16, ce qui représente le chiffre le plus élevé depuis un peu plus de 3 ans et, au total, un retournement de +46 points par rapport à la gravité de la pandémie.

Pour l'avenir, ces conditions vont probablement soutenir la reflation et la force de l'AUD. CitiFX Strategy maintient l'opinion selon laquelle les opérations de reflation reprendront au fil du temps, à mesure que la reprise mondiale occupera progressivement le devant de la scène, avec la poursuite de la hausse des matières premières, et privilégie donc les devises liées aux matières premières du G10. Par conséquent l'AUD semble avoir tous les atouts pour poursuivre son ascension après la correction du premier trimestre.

Le franchissement de l’oblique baissière donne un signal positif

Le dollar australien a donné un signal de reprise en franchissant hier l’oblique baissière qui pourrait sonner la fin de phase de correction initiée en Février. Un pull back n’est pas à exclure mais la tendance haussière semble à nouveau d’actualité dont le premier objectif se situe sur le plus haut de Mars à 0,7850 puis le plus haut annuel à 0,8000.

Le support se situe sur 0,7586, niveau qui a été préservé en clôture. Une cassure de ce niveau invaliderait la reprise.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

