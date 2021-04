Morning Meeting Forex : Accès de faiblesse sur le dollar, USD/JPY, premier support à 108,35

Points clés de l’article :

Le dollar à un plus bas de 3 semaines après les chiffres sur l’inflation

Le dollar yen revient sur le support à 108,35

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Neutre 0,784 0,753 Franchissement oblique baissière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,095 Retracement 50% EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 Test résistance EUR/JPY Neutre 130,67 128,18 EUR/USD Neutre 1,199 1,161 Test résistance GBP/JPY Neutre 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Pull back sur oblique NZD/USD Neutre 0,71 0,68 Test résistance USD/CAD Neutre 1,265 1,25 USD/CHF Neutre 0,9468 0,9215 Test support USD/JPY Neutre 112,25 108,35

Le dollar à un plus bas de 3 semaines après les chiffres sur l’inflation

Le dollar s'est maintenu mercredi à son plus bas niveau en trois semaines face à l'euro et au yen, après qu'une hausse plus importante que prévu de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis n'ait pas suscité de craintes plus larges concernant l'accélération de l'inflation et le retrait progressif du programme d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

La chute du billet vert est intervenue alors que l'indice des prix à la consommation américain a bondi de 0,6 % en mars par rapport au mois précédent, soit le gain le plus important depuis août 2012, et a augmenté de 2,6 % par rapport à l'année précédente, tous deux de 0,1 point de pourcentage au-dessus des attentes du marché. Le chiffre bien que plus fort ne l’a pas été suffisamment pour surprendre les opérateurs.

La spéculation selon laquelle une inflation plus forte pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire son assouplissement quantitatif et ses faibles taux d'intérêt plus tôt qu'elle ne l'a promis a été l'un des principaux moteurs de la reprise du dollar au premier trimestre.

Le dollar a toutefois perdu de sa vigueur lorsque les rendements obligataires américains ont baissé mardi, réduisant ainsi l'attrait de la monnaie pour le rendement, la forte demande pour une adjudication d'obligations à 30 ans ayant éclipsé toute inquiétude concernant l'inflation.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré mardi qu'il était peu probable que l'inflation devienne incontrôlable cette année.

Le dollar yen revient sur le support à 108,35

Le dollar yen corrige la forte hausse du premier trimestre qui l’a vu revenir sur 110,96, point haut du 31 mars. La paire pourrait revenir sur la droite de support à 108,35. En cas de rupture de ce niveau, un retracement de 38,2% peut être envisagé voire un retracement de 50% qui correspond aussi à une zone de polarité à 107,00. Le RSI en baisse confirme ce biais négatif.

Pour invalider la poursuite de ce scénario correctif, il faudra que le dollar revienne au-dessus des 109,37, sommet du 15 mars ainsi que des deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

