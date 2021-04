Morning Meeting Forex : Le dollar dans l’attente de l’inflation, le USD/CHF a retracé 38,2% de sa hausse

Points clés de l’article :

Le marché dans l’attente du taux d’inflation aux Etats Unis, la livre ne progresse plus

USD/CHF : retracement de 38,2% à 0,9210

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Baissier 0,784 0,753 Oblique en résistance EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 Retracement 50% EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 EUR/JPY Neutre 130,67 128,18 EUR/USD Baissier 1,199 1,161 MM200 en résistance GBP/JPY Neutre 153,9 147,4 GBP/USD Baissier 1,4 1,352 Rupture oblique haussière NZD/USD Neutre 0,71 0,68 MM200 en support USD/CAD Neutre 1,265 1,25 USD/CHF Neutre 0,9468 0,9215 Test support USD/JPY Neutre 112,25 108,35

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Le marché dans l’attente du taux d’inflation aux Etats Unis, la livre ne progresse plus

L'indice dollar s'est maintenu au-dessus de son plus bas niveau de deux semaines et demie atteint jeudi dernier. Des données économiques meilleures que prévu ont stimulé l'euro et le yen et ont pesé sur le dollar. L’euro a été soutenu après la publication des chiffres de ventes au détail meilleurs qu’attendu mais ces chiffres devront être confirmés par l’indice ZEW ce matin. Le yen a profité de prix à la production plus forts.

Les données économiques américaines de lundi ont été négatives pour le dollar après que le déficit budgétaire mensuel de mars des États-Unis, de -659,6 milliards de dollars, ait été plus important que les attentes de -658,0 milliards de dollars et déficit le plus élevé en 9 mois.

Lundi, les commentaires du président de la Fed de Boston, M. Rosengren, ont été baissiers pour le dollar lorsqu'il a déclaré qu'une reprise complète pourrait prendre plus de temps que prévu et qu'une politique très accommodante de la Fed est appropriée.

Le chiffre le plus attendu sera la publication cet après midi du taux d’inflation aux Etats Unis qui risque d’animer l’ensemble du marché.

Ce matin, la livre n’a que peu réagi au PIB anglais ressorti pourtant meilleur qu’attendu à -7,8% contre un consensus à -8,3%. La livre connaît un retournement de situation et sa chute menace de briser les niveaux de support technique qui pourraient ouvrir la voie à une nouvelle baisse. Après être sortie d'une tendance haussière en place depuis septembre la semaine dernière en cassant une oblique haussière, la monnaie britannique teste maintenant sa moyenne mobile de 100 jours contre le dollar américain, qui est très surveillée. La livre sterling a chuté d'environ un demi pour cent par rapport au billet vert ce mois-ci, en raison des inquiétudes suscitées par la mise en place du vaccin au Royaume-Uni, et elle est la moins performante des devises du Groupe des 10.

USD/CHF : retracement de 38,2% à 0,9210

Le dollar contre franc suisse revient sur le dernier creux de marché à 0,9215 après plusieurs séances de baisse qui correspond aussi à un retracement de 38,2% Fibonacci. Ce double support peut engendrer un rebond, qui sera confirmé par le franchissement des deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, vers la première résistance à 0,9375

Une rupture du support accentuerait la correction vers le retracement Fibonacci de 50% à 0,9115, zone où se situe aussi la passage de la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE