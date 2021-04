Morning Meeting Forex : Le ton Dovish de la Fed est réaffirmé, Bitcoin : la pause se poursuit

Points clés de l’article :

Le dollar poursuit sa correction après les déclarations des membres de la Fed

Le Bitcoin poursuit sa pause dans une tendance haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Baissier 0,768 0,753 Oblique baissière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 Test support EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 EUR/JPY Neutre 130,66 128,18 MM34 en résistance EUR/USD Baissier 1,199 1,161 GBP/JPY Neutre 153,9 148,5 Divergence baissière GBP/USD Neutre 1,4 1,352 MM34 en résistance / Rupture oblique haussière NZD/USD Neutre 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Neutre 0,9468 0,9215 Retour sur support USD/JPY Neutre 112,25 108,35 Correction de la hausse

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Le dollar poursuit sa correction après les déclarations des membres de la Fed

L'indice dollar a atteint jeudi un nouveau plancher de deux semaines. La reprise des indices boursiers américains a pesé sur le dollar en raison de la réduction de la demande de liquidités. Le dollar a étendu ses pertes à la suite des commentaires défavorables de la Fed. La force de l'euro et du yen a également exercé une pression sur le dollar. Le USD/JPY est tombé à son plus bas niveau en deux semaines, la faiblesse des actions japonaises ayant suscité une demande de valeur refuge pour le yen. L'EUR/USD a atteint son plus haut niveau en deux semaines après la publication de données économiques meilleures que prévu dans la zone euro.

Les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ce qui a exercé une pression sur le dollar, suite à la publication mercredi soir du compte rendu de la réunion du FOMC des 16 et 17 mars, au cours de laquelle les responsables politiques ont indiqué qu'il faudrait probablement attendre un certain temps avant de réduire leur programme d'achat d'actifs.

Les commentaires de la Fed jeudi ont été « dovish » pour la politique de la Fed et baissiers pour le dollar. Le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que "la reprise ici reste inégale et incomplète" et que les efforts disparates de vaccination des personnes dans le monde constituent un risque pour le rebond économique. De plus, le président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, a déclaré qu'il était "trop tôt" pour que la Fed discute d'une réduction des achats d'actifs tant que la pandémie se poursuivra, tandis que le président de la Fed de Minneapolis, M. Kashkari, a déclaré qu'il y avait encore beaucoup de marge de manœuvre dans l'économie et que les prévisions d'inflation à long terme étaient toujours solidement ancrées autour de l’objectif de 2 %.

Il s’en est suivi une baisse des rendements des T-notes négative pour le dollar. Le rendement des obligations d’état à 10 ans a baissé jeudi de 4,6 points de base pour atteindre 1,628 %, ce qui correspond à son plus bas niveau d'une semaine atteint mercredi (1,626 %).

Le Bitcoin poursuit sa pause dans une tendance haussière

Le bitcoin marque une pause depuis plusieurs séances. La tendance à moyen terme reste positive avec une succession de creux ascendants. De plus la crypto monnaie reste au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes .

Cependant, le bitcoin est maintenant bloqué par une oblique baissière. Le signal de hausse sera donné par le dépassement de cet obstacle. L’objectif dans ce cas à terme sera l’extension Fibonacci à 82 000 USD.

Pour l’instant donc , la crypto monnaie se situe dans une phase de consolidation entre l’oblique et le support représenté par le dernier creux à 50 450 USD. Le biais reste haussier.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE