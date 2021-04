Morning Meeting Forex : Pas de surprise de la Fed, EUR/USD doji sous une résistance

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le dollar se stabilise, la livre sous pression

La devise du jour : EUR/USD , Hésitation à l’approche d’obstacles majeurs

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Baissier 0,768 0,753 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 EUR/JPY Neutre 130,66 128,18 Doji sous résistance EUR/USD Baissier 1,199 1,161 Doji GBP/JPY Neutre 153,9 147,4 Test MM34 GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 MM34 en résistance NZD/USD Neutre 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Neutre 0,9468 0,9215 Test MM34 USD/JPY Neutre 112,25 108,35 Correction de la hausse

L'indice du dollar s'est remis mercredi d'un nouveau plus bas de deux semaines et a enregistré des gains modestes.

L'EUR/USD s’est replié à partir d'un nouveau sommet de deux semaines et a enregistré des pertes modestes. L'euro a été pénalisé par la baisse du rendement des obligations allemandes à 10 ans, qui a atteint son plus bas niveau sur une semaine, à -0,342 % malgré de bons chiffres de PMI. L'indice PMI composite Markit de la zone euro a été révisé à la hausse à 53,2 contre 52,5 précédemment, soit le rythme d'expansion le plus rapide depuis 8 mois.

De son côté le yen connaît une phase de correction haussière contre la majorité des principales devises. Le yen a trouvé un soutien après l'annonce d'une hausse de +1,2 de l'indice phare du Japon pour le mois de février, qui a atteint 99,7, son plus haut niveau en deux ans et demi, conformément aux attentes.

La livre britannique a mis fin à deux jours de pertes après avoir été sous pression en raison des inquiétudes liées au vaccin d'AstraZeneca Plc, dont le Royaume-Uni est fortement dépendant. Les craintes croissantes que le vaccin provoque des caillots sanguins rares pourraient également entraver les campagnes de vaccination ailleurs dans le monde.

Le fait majeur qu’attendait les investisseurs était la publication des minutes de la Fed… qui n’ont rien apporté de bien nouveau.

Les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué lors de leur dernière réunion que la politique d'assouplissement restera en place jusqu'à ce que le marché de l’emploi et l’inflation soient plus fortes, et qu'elle ne sera pas ajustée sur la base de simples prévisions.

Le résumé de la réunion a indiqué que, bien que les responsables aient constaté une progression substantielle de l'économie, ils estiment que des progrès bien plus importants sont nécessaires avant de modifier la politique ultra-accommodante.

La devise du jour : EUR/USD, Hésitation à l’approche d’obstacles majeurs

L’euro contre dollar s’est bien repris depuis le dernier creux touché à 1,1704 mais n’a pas réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes ni de celle à 200 périodes. La devise européenne reste sous une droite de résistance à 1,1990. Trois obstacles qu’il lui faudra dépasser pour inverser la tendance négative en vigueur depuis début 2021.

Le chandelier japonais hier en forme de doji signale l’hésitation des investisseurs qui pourrait indiquer la fin de cette phase de rebond. Une séance négative aujourd’hui exposerait l’euro à un retour sur les plus bas récents et en cas de cassure vers la droite de support importante à 1,1600.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

