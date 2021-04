Morning Meeting Forex : Le dollar s’affaiblit, EUR/GBP, prises de bénéfices sur la livre

Points clés de l’article :

Faits marquants : Les prises de bénéfices sur le dollar se poursuivent avant les minutes de la Fed

La devise du jour : EUR/GBP , avalement haussier

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Baissier 0,7850/0,8010 0,7565 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 MM34 en support EUR/GBP Neutre 0,873 0,828 Avalement haussier EUR/JPY Haussier 133,15 128,18 EUR/USD Baissier 1,199 1,161 MM34 en résistance GBP/JPY Neutre 153,9 147,4 Avalement baissier GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 MM34 en résistance NZD/USD Neutre 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Neutre 0,9468 0,9215 USD/JPY Neutre 112,25 108,35

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Faits marquants : Les prises de bénéfices sur le dollar se poursuivent avant les minutes de la Fed

Le dollar américain est tombé mardi à son plus bas niveau en deux semaines par rapport à un panier de devises, les traders ayant pris des bénéfices après un mois de mars vigoureux. La baisse des rendements du Trésor par rapport aux récents sommets a aussi donné lieu à des prises de bénéfices sur la devise américaine. L'indice dollar est tombé à son plus bas niveau depuis le 23 mars.

Le dollar a augmenté au premier trimestre, en parallèle aux rendements obligataires, car les investisseurs ont parié que les États-Unis se remettraient plus rapidement de la pandémie de coronavirus que les autres pays développés, grâce à des mesures de relance massives et à une campagne de vaccination agressive.

Les paris baissiers nets des spéculateurs sur le dollar américain sont tombés au cours de la dernière semaine à leur plus bas niveau depuis juin 2020, selon les calculs de Reuters et les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine publiées vendredi.

Ces prises de bénéfices ont vu les trois devises les plus attaquées (JPY, CHF et EUR) se reprendre fortement lors des deux dernières semaines.

Prises de bénéfices aussi sur la livre, l’autre devise qui a surperformée au premier trimestre. Face à l'euro, la livre sterling a touché mardi un plus bas d'une semaine, après avoir connu son meilleur trimestre depuis 2015 face à la monnaie unique.

Alors que le programme de vaccination se déploie rapidement dans toute la Grande-Bretagne et que le nombre d'infections diminue, le Premier ministre Boris Johnson a confirmé lundi qu'une réouverture planifiée de l'économie aurait lieu la semaine prochaine. Ces mesures étaient attendues et ont donc provoqué des prises de bénéfices. On pourrait assister donc à un repli provisoire de la livre.

Ce soir à 20H00 seront publiées les minutes de la Fed

La devise du jour : EUR/GBP, avalement haussier

L’euro a affiché un avalement haussier hier, figure de retournement dans la terminologie des chandeliers japonais avec une bougie qui englobe toutes les séances de la semaine dernière. La paire est revenue et dépasse ce matin la moyenne mobile à 34 périodes et devrait tester la dernière droite de résistance à 0,8645. Un franchissement permettrait d’accentuer cette reprise et de mettre fin à la spirale baissière en vigueur depuis Décembre.

Toutefois, tant que la paire reste sous ce niveau de 0,8645, la tendance baissière reste valable et le mouvement initié hier n’est qu’une respiration.

Evolution de la livre contre euro en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE