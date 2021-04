EUR/JPY : L’euro teste un sommet de plus de 2 ans

Points clés de l’article :

De bons chiffres économiques soutiennent la devise européenne

L’ euro à l’assaut d’un nouveau sommet

Si l’euro se reprend contre la plupart des devises, il reste particulièrement fort contre la devise japonaise.

L'euro s'est redressé grâce à une augmentation de l'optimisme des investisseurs après que la confiance des investisseurs de la zone euro ait augmenté de 8,1 pour atteindre un sommet de 13,1 sur 2 ans et demi, plus fort que les attentes de 6,7. Aujourd’hui, Le PMI de la zone euro est ressorti à 53,2 contre 52,5 attendu et un précédent à 48,8. Ces indicateurs sont venus tempérés la défiance des investisseurs contre l’euro en vigueur depuis quelques semaines. De plus, l’immunité collective contre le Covid pourrait être atteint en juin plus tôt que prévu. La devise unique a profité de ces nouvelles positives.

Les données économiques de mardi ont été négatives pour le yen après que les dépenses des ménages au Japon ont chuté de 6,6 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes de -5,0 % en glissement annuel et constitue la plus forte baisse en cinq mois.

Les données hebdomadaires du Commitment of Traders (COT) ont montré que les fonds ont augmenté leurs positions courtes nettes sur le yen de 2 360 pour atteindre un sommet sur deux ans de 48 510 contrats au cours de la semaine se terminant le 30 mars. Cette donnée est un indicateur contrariant qui met en garde contre un revirement possible à la hausse du yen qui pourrait être rapide puisqu’il n’y aurait plus de vendeurs. Il convient donc de garder des protections contre les postions acheteuses.

L’euro a rebondi sur le support à 128,18 et se trouve au contact de la résistance définie par le plus de Mars 2021 à 130,66. Les cours se situent à nouveau au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes ainsi que d’une oblique haussière démontrant que la paire a repris une dynamique positive.

Il lui faut maintenant dépasser cette résistance pour valider une accélération vers un nouveau sommet qui se situe à 133,00 ( report de la hauteur de la consolidation).

En cas d’échec, une nouvelle consolidation se matérialiserait vers l’oblique qui en cas de rupture se transformerait en correction vers les 128,18.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

