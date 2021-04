Morning Meeting Forex : Le dollar s’affaiblit provisoirement, USD/CHF, divergence baissière

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le retour de l’appétit pour le risque affaiblit le dollar

La devise du jour : USD/CHF , risque de correction

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 AUD/USD Baissier 0,7850/0,8010 0,7565 EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 MM34 en support EUR/GBP Baissier 0,873 0,828 MM34 en résistance EUR/JPY Haussier 133,15 128,18 EUR/USD Baissier 1,199 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 MM34 en résistance NZD/USD Neutre 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Neutre 0,9468 0,922 USD/JPY Haussier 112,25 108,35

Le marché des devises est resté plutôt calme pendant le long week-end pascal. Le dollar a été pénalisé par la belle hausse des marchés actions aux Etats Unis qui étaient ouvert hier. L’appétit pour le risque a orienté les investisseurs vers des actifs plus risqués que le billet vert. De plus les rendements obligataires sont restés stables à 1,70%. L’euro, le yen et le franc suisse en ont profité pour reprendre de la hauteur.

Toutefois, le dollar reste soutenu par de très bons chiffres économiques américains. Les données économiques américaines de lundi sont favorables au dollar. L'indice ISM des services pour le mois de mars a augmenté de 8,4 pour atteindre 63,7, ce qui est plus fort que les attentes qui se situaient sur 59,0 et le rythme d'expansion le plus rapide depuis le début de la série de données en 1997.

Vendredi dernier, le rapport sur le chômage de mars a été principalement haussier pour le dollar. Le rapport a montré que les emplois non agricoles ont augmenté de 916 000 aux États-Unis, ce qui est plus fort que les attentes de +660 000 et la plus grande augmentation en 7 mois.

La banque centrale australienne a laissé inchangée ses taux d’intérêts cette nuit à 0,1%, ce qui était attendu, le dollar australien s’est raffermi modestement.

La semaine sera animée par les réunions des banques centrales avec la publication des minutes de la Fed mercredi et la banque du canada par la suite.

La devise du jour : USD/CHF, risque de correction

Le dollar contre franc suisse a connu une séance baissière hier qui fait suite au test de la résistance jeudi à 0,9470. Ce mouvement de repli ne représente qu’une respiration de la hausse initiée depuis début 2021. La divergence baissière sur le RSI émet un signal de risque de correction plus prononcée vers la MM34 et la droite de polarité à 0,9214.

Cependant, tant que les cours restent au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 34 périodes la tendance est positive.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

