Morning Meeting Forex : Prises de benefice sur le dollar avant l’emploi

Points clés de l’article :

Faits marquants : Prises de bénéfices sur le billet vert avant l’emploi

La devise du jour : Une étoile du soir sur l’indice dollar

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 Rebond sur support AUD/USD Baissier 0,7850/0,8010 0,7565 Rupture ligne de cou EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 MM34 en support EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 MM34 en résistance EUR/JPY Haussier 133,15 128,18 Reprise haussière EUR/USD Baissier 1,199 1,161 Etoile du matin GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 MM34 en résistance NZD/USD Neutre 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Haussier 0,9468 0,922 USD/JPY Haussier 112,25 108,35 Surachat

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Faits marquants : Prises de bénéfices sur le billet vert

Le dollar a reculé jeudi après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis 4 mois et demi, en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor, de la vigueur des actions et des prises de bénéfice avant le long week-end de Pâques et le rapport sur l’emploi cet après-midi.

Hier, la devise la plus performante a été le dollar néo-zélandais. Selon ANZ, la confiance des consommateurs s'est affaiblie en mars, mais cette devise a le plus profité du repli du dollar. Malgré une amélioration inattendue des permis de construire et une hausse des prix du pétrole, le dollar canadien n’a pas rebondi. Le dollar australien a récupéré ses pertes antérieures pour terminer la journée inchangé par rapport au billet vert.

Globalement, le sentiment à l'égard du dollar s'est amélioré ces dernières semaines, tandis que les rendements des obligations ont grimpé en flèche, car le plan de relance de plus de 2 000 milliards de dollars du gouvernement Biden et la réponse rapide au vaccin COVID-19 ont stimulé l'optimisme économique ainsi que les craintes d'inflation.

Les échanges risquent d'être modérés aujourd’hui, de nombreux marchés financiers étant fermés pour les vacances de Pâques.

Cet après-midi sera donc publié le rapport sur l’emploi, l’indicateur le plus suivi par les opérateurs. Les économistes s'attendent à ce que les emplois non agricoles augmentent de 647 000, ce qui constituerait la plus forte croissance de l'emploi depuis octobre.

La devise du jour : Une étoile du soir sur l’indice dollar

Le dollar a connu une séance baissière hier qui complète une étoile du soir. Cette configuration est formée par un doji entouré d’une séance positive et d’une négative. Cette figure en chandeliers japonais indique potentiellement un retournement mais elle devra être confirmée car elle intervient avant un week-end particulier.

L’indice reste en effet au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes indiquant une tendance haussière. Les cours pourraient revenir sur une de ces moyennes mobiles avant de repartir à la hausse.

La reprise du dollar serait totalement invalidé en cas de rupture du dernier creux à 91,30.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE