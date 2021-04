EUR/USD : L’euro tente de rebondir avant le NFP

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/USD :

L’EUR/USD tente de rebondir en amont du NFP

Le cours de l’EUR/USD tente de rebondir depuis hier. La présentation du plan d’investissement dans les infrastructures par Joe Biden mercredi soir semble faire pression sur le dollar, ce qui permet à l’euro de reprendre quelques couleurs.

Le rebond de l’EUR/USD est pour le moment limité à une cinquantaine de pips et devrait rester limitée en amont de la publication du rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis, le fameux NFP et taux de chômage, cette après-midi. Le consensus table sur plus de 600 000 créations d’emplois contre environ 350 000 en février et un taux de chômage en baisse à 6,0% contre 6,2% en février.

Néanmoins, même après cette publication, le marché des changes pourrait rester calme puisque les Américains sont absents des marchés ce vendredi pour cause du « Good Friday ». Les traders américains reviendront lundi, lorsque la plupart des Européens seront absents pour célébrer Pâques.

L’EUR/USD pourrait revenir à 1,1835$ à court terme

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

Bien qu’il soit encore tôt pour parler de renversement haussier, l’analyse technique a donné un premier signal dans ce sens hier puisque l’EUR/USD a formé une « étoile du matin ».

Théoriquement, cette figure de retournement haussière dans la terminologie des chandeliers japonais donne des perspectives haussières tant que le plus bas de mercredi à 1,17$ n’est pas enfoncé.

La première résistance à surveiller sera le creux de début mars à 1,1835$ qui a été enfoncé la semaine dernière. Si le rebond se poursuit, ce sera le plus haut de mars à 1,20$ qui sera à surveiller.

Peu de chances toutefois que l’EUR/USD entreprennent un retournement haussier majeur dans le contexte actuel. La reprise économique est beaucoup plus forte outre-Atlantique et le rythme de vaccination est trois plus rapide… Les arguments en faveur de l’euro sont minces. Un retour sur la monnaie unique pourrait avoir lieu si la situation économique et/ou sanitaire déçoit aux Etats-Unis ou si l’Europe arrive à endiguer la pandémie plus rapidement que prévu ou que la reprise économique européenne s’avère plus rapide qu’initialement anticipée.

