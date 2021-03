Morning Meeting Forex : La revanche du dollar, USD/JPY, franchissement des 110,00

Points clés de l’article :

Faits marquants : L’environnement général s’est retourné en faveur du dollar

La devise du jour : USD/JPY : Le dollar yen franchit le seuil psychologique des 110,00

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 Rebond sur support AUD/USD Baissier 0,7850/0,8010 0,7565 Rupture oblique haussière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 MM34 en support EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 MM34 en résistance EUR/JPY Neutre 133,15 128,18 EUR/USD Baissier 1,199 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Reprise haussière GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 MM34 en résistance NZD/USD Baissier 0,71 0,68 MM200 en support USD/CHF Haussier 0,9468 0,905 USD/JPY Haussier 110 108,35 Test résistance

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Faits marquants : L’environnement général s’est retourné en faveur du dollar

La hausse du dollar s'est accélérée lundi après que le rendement du T-note à 10 ans a atteint son plus haut niveau en une semaine à 1,7500. Le dollar a également bénéficié du soutien du président Biden qui dévoilera mercredi le cadre d'un vaste programme d'infrastructures et d'emplois. Le billet vert continue de la campagne de vaccination accélérée qui renforce l’optimisme.

L'euro et le yen restent les devises les moins performantes. Avec l'augmentation des cas de coronavirus et la lenteur des vaccinations, l'Allemagne et la France envisagent des restrictions plus strictes. Les autorités sanitaires allemandes préviennent que la troisième vague pourrait être la pire, ce qui incite les responsables gouvernementaux à envisager des confinements à l'échelle nationale. Pour l'instant, la zone euro va supporter les conséquences de l'augmentation des cas et du confinement généralisé pendant des mois. Ce n'est qu'une question de temps avant que les données économiques de la zone euro ne s'aggravent. Les chiffres de la confiance dans la zone euro et des prix à la consommation allemand doivent être publiés aujourd’hui. La livre sterling s'est affaiblie contre le billet vert suite à la baisse des approbations de prêts hypothécaires. Le yen s’affaiblit après les informations selon lesquelles la banque du japon continuera d’acheter des ETF même après la pandémie.

La devise du jour : USD/JPY : Le dollar yen franchit le seuil psychologique des 110,00

Le dollar yen dépasse ce matin le niveau psychologique des 110,00. Les cours évoluent dans une tendance haussière affirmée comme le confirment les moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. De plus depuis le début de l’année les creux et sommets réalisés par la paire sont aussi ascendants.

La prochaine résistance se situe sur les plus hauts de l’année de 2020 à 112,25.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de rupture de la droite de support à 108,35.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE