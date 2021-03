EUR/CHF, USD/CHF : La faiblesse du franc suisse pourrait se poursuivre

Points clés de l’article :

Des fondamentaux peu porteurs pour le franc suisse

EUR/CHF : la phase de consolidation se poursuit sur 1,1005

USD/CHF : La paire temporise depuis son plus haut de 6 mois

Des fondamentaux peu porteurs pour le franc suisse

La réunion de mars de la Banque nationale suisse a suscité peu de surprises et l'EUR/CHF a à peine bougé. Si le franc suisse est délaissé notamment à cause d’un différentiel de taux contre les principales devises défavorable, l’euro est ralenti par la gestion de la crise sanitaire avec une augmentation du nombre de cas et la lenteur de la campagne de vaccination.

Cette semaine sera publié pour la Suisse, l'indicateur avancé du KOF de mars attendu à 104,5 (qui s'est très bien comporté récemment), puis l'IPC de mars, toujours à un niveau très bas à -0,3 % en glissement annuel.

Loin de la Suisse, l'attention du marché se porte de plus en plus sur les événements en Pologne. Les 13 et 15 avril, la Cour suprême polonaise se prononcera sur la question des prêts hypothécaires en CHF, à savoir si les banques polonaises ont vendu à tort des prêts hypothécaires en devises et si elles doivent payer la note.

Le zloty s'est affaibli en raison de cette décision au profit du franc suisse, mais jusqu'à présent, rien n'indique que les banques polonaises aient une exposition ouverte importante à un risque de change. Mais un PLN beaucoup plus faible serait un facteur négatif pour l'EUR/CHF.

Malgré ce potentiel soutien temporaire pour le franc suisse, les fondamentaux vont plus dans le sens d’une faiblesse de la devise helvétique.

EUR/CHF : la phase de consolidation se poursuit sur 1,1005

L’euro suisse se situe dans une phase de consolidation depuis son sommet à 1,1152 qui avait vu une divergence baissière apparaître. Les cours sont revenus sur une droite de support à 1,1005 et sur la moyenne mobile à 34 périodes.

La tendance reste haussière tant que le support n’est pas enfoncé avec un possible retour sur le plus haut du mois de Mars, droite de polarité hebdomadaire. Un franchissement donnerait un objectif sur 1,1500.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de rupture de la droite de support avec un risque de retour sur 1,0946.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar australien Recevoir mon guide

USD/CHF : La paire temporise depuis son plus haut de 6 mois

Le dollar contre franc suisse a atteint vendredi un plus haut de 4 mois à 0,9418 mais a marqué un chandelier d’hésitation en forme de doji qui se poursuit aujourd’hui. Les cours sont revenus sur la droite de polarité à 0,9375 avant de rebondir mais ne semble pas parvenir à reprendre franchement le sens du nord.

La tendance reste haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Tant que l’on reste au-dessus du support, la paire peut rejoindre la résistance à 0,9468.

Une rupture des 0,9375 donnerait le signal d’une consolidation vers les moyennes mobiles.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE