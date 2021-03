DXY : Plus haut de 5 mois, le retournement haussier du dollar se confirme

Points-clés de l’article sur le cours du DXY :

Le dollar profite de la hausse des rendements obligataires américains

Le retournement haussier du DXY se confirme

L’indice dollar DXY inscrit un plus haut de 5 mois à 93 points ce mardi profitant directement de la hausse des rendements obligataires américains, tirés vers le haut par des meilleures perspectives économiques grâce à une politique de vaccination plus efficace et des plans de relance plus ambitieux.

En effet, bien qu’elle se soit contractée deux fois moins qu’en Europe, l’économie américaine devrait connaître un taux de croissance plus important et devrait même retrouver son niveau de PIB théorique si la crise du COVID-19 n’avait pas eu lieu contrairement à l’Europe qui ne devrait jamais retrouver ce niveau de PIB théorique.

L’écart économique va donc continuer de se creuser entre l’Europe et l’Amérique. La reprise est déjà plus forte de l’autre côté de l’Atlantique et devrait continuer à l’être ces prochaines années. Conséquence de l’optimisme sur l’économie américaine : les rendements obligataires remontent. Le rendement à 10 ans du Trésor a atteint un nouveau plus haut de 52 semaines à 1,77% ce mardi.

Cette hausse des rendements obligataires et plus particulièrement des rendements réels, c’est-à-dire ajustés aux perspectives d’inflation, soutient le dollar, car elle pousse les investisseurs internationaux à acheter des Treasuries, qui sont plus rémunérateurs malgré un taux d’inflation plus élevé.

Graphique hebdomadaire du cours du DXY réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives haussières se renforcent. Après avoir dépassé sa moyenne mobile à 20 semaines début mars, le DXY est cette fois-ci en train de sortir par le haut de ses bandes de Bollinger. Si cette sortie par le haut est confirmée à la clôture des marchés vendredi, ce serait signal haussier similaire à celui connu en 2018 et qui avait précédé un retournement haussier de près de deux ans du dollar.

Notons par ailleurs que le RSI hebdomadaire est repassé au-dessus de 50, ce qui est également un élément en faveur d’une poursuite de la hausse.

Si le rebond se poursuit, la prochaine résistance à surveiller sera dans un premier temps le seuil symbolique des 95 points. Un dépassement de cette résistance ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse jusqu’au seuil symbolique des 100 points.

