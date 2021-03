EUR/USD : la cible technique des 1.1650$ est engagée

Points-clés de l’article :

L’analyse technique dé livre toujours des signaux techniques baissiers pour le cours de l’ euro dollar , notamment sur l’horizon de temps hebdomadaire.

C’est le dollar US qui confirme son rebond face à un panier de devises majeures sur le Forex.

Cours euro dollar – plateforme TradingView

L’analyse technique délivre toujours des signaux techniques baissiers pour le cours de l’euro dollar, notamment sur l’horizon de temps hebdomadaire

Cela fait maintenant une semaine que le marché actions européen a bouclé la boucle, en rejoignant avec 6 mois de retard sur Wall Street ses niveaux d’avant le choc boursier de la Covid en mars 2020. Une rotation sectorielle efficace avec un jeu d’alternance value/growth, la forte participation des small et mid cap dans le rebond, et les grands indices européens ont retrouvé leur sommet de janvier 2020.

En revanche, même si la reprise économique est certaine, l’activité économique d’avant crise ne sera pas rejointe avant encore des mois, voir davantage. La correction depuis une semaine était donc une prise de profit « logique » et une interrogation sur la légitimité d’aller tout de suite plus haut, sans certitude que l’immunité collective sera faite cette année. Le lien avec le Forex a pendant longtemps été une remontée du taux de change eur usd, en corrélation positive avec le marché actions. Mais cette donnée de marché a évolué et la plus forte reprise économique aux Etats-Unis a déclenché cette année un rebond du dollar US, avec un cours de l’euro dollar qui a engagé la cible des 1.1650$ sur le plan de l’analyse technique.

Graphique du Dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures - TradingView

C’est le dollar US qui confirme son rebond face à un panier de devises majeures sur le Forex

C’est donc le dollar US qui se reprend, et non que le cours de la monnaie unique européenne qui chute. Le graphique ci-dessus représente les bougies japonaises hebdomadaires du dollar US face à un panier de devises, le fameux DXY. Le marché a donné un signal technique haussier similaire à celui du printemps 2018, c’est la raison principale de la poursuite de la baisse du cours de l’euro dollar.