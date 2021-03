Morning Meeting Forex : Le dollar se renforce encore, EUR/USD l’euro au plus bas de 5 mois

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le dollar au plus haut mensuel contre la majorité des devises

La devise du jour : EUR/USD , l’ euro s’enfonce vers 1,1600

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,00 82,00 Rebond sur support AUD/USD Neutre 0,7850/0,8010 0,7565 Rupture oblique haussière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 EUR/CHF Neutre 1,115 1,1005 MM34 en support EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 MM34 en résistance EUR/JPY Neutre 133,15 128,18 Doji sur suppport EUR/USD Baissier 1,199 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Reprise haussière GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,352 Rupture support 1,3760 NZD/USD Baissier 0,731 0,71 MM200 en support USD/CHF Haussier 0,9468 0,905 Test résistance 0,9375 USD/JPY Haussier 110 108,35 Reprise haussière

Le dollar contre euro est proche de son plus haut niveau depuis novembre, contre yen proche de son plus haut depuis juin et poursuite da hausse contre France suisse.

Le dollar s'est échangé contre la plupart des principales devises, à proximité de ses plus hauts niveaux mensuels, soutenu par une vague d'optimisme due à l'amélioration des données économiques américaines, au déploiement des vaccins contre le coronavirus et à la hausse des rendements des obligations américaines.

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau en un an la semaine dernière et le président Joe Biden a déclaré qu'il allait doubler son plan de vaccination après avoir atteint son objectif précédent de 100 millions de vaccins 42 jours avant la date prévue, ce qui soutient le dollar.

Par ailleurs pour la première fois ,le président de la Fed J. Powell a envisagé une baisse de sa politique monétaire accommodante lorsqu’il a déclaré : « Au fur et à mesure que nous progresserons vers nos objectifs, nous réduirons progressivement la quantité de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires que nous avons achetés ».

L'euro était au centre de l'attention avant la publication des données sur le climat des affaires en Allemagne IFO aujourd’hui à 10H00, mais les perspectives pour la monnaie européenne commune se sont assombries en raison de nouvelles restrictions dus au coronavirus et de la lenteur des vaccinations dans l'Union européenne.

Une exception notable aux gains du dollar a été la livre britannique, qui a légèrement progressé. Les données publiées ce matin montre un rebond des ventes au détail britanniques.

Enfin les devises océaniques se sont stabilisées et le dollar canadien légèrement affaibli suivant la baisse du pétrole.

La devise du jour : EUR/USD, l’euro s’enfonce vers 1,1600

L’euro se trouve maintenant dans une spirale baissière. La devise a cassé plusieurs points techniques importants comme le retracement Fibonacci de 61,8%, la droite de support à 1,1836 et la moyenne mobile à 200 périodes.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont alignées à la baisse et le risque est maintenant un retracement complet de la vague de hausse Novembre/Janvier vers 1,1600.

Ce scénario baissier serait invalidé en cas de retour au-dessus de la résistance et seuil psychologique à 1,2000.

Evolution des cours de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

