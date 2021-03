GBP/USD : La livre se situe dans une phase de correction sous 1,4000

Points clés de l’article :

L'économie britannique reste en bonne voie pour rebondir fortement

L'enquête PMI composite a bondi à 56,6 en mars, contre 49,6 en février. Il s'est amélioré de 15,4 points par rapport à son plus bas niveau de 41,2 en janvier. Ces enquêtes indiquent clairement que les entreprises sont de plus en plus confiantes quant à un fort rebond de l'activité.

Les restrictions dû au COVID devant être assouplies dans les mois à venir soutenu par le succès du déploiement des vaccins au Royaume-Uni sont des facteurs positifs qui devraient accélérer la reprise. Si le rebond de la croissance devrait être plus notable à partir du deuxième trimestre, les enquêtes fournissent également un autre signal indiquant que la croissance au premier trimestre devrait également être plus forte. Elles s'appuient sur la contraction plus faible que prévu du PIB (-2,9 %) en janvier. Il est encourageant de constater que la confiance des entreprises est restée forte dans les secteurs de l'industrie et des services, à 57,9 et 56,9 respectivement. La dynamique cyclique favorable devrait continuer à soutenir la livre dans les mois à venir.

La livre a toutefois subi une certaine pression à la vente, tout comme d'autres devises du G10 à fort coefficient bêta comme le dollar australien et le kiwi, au cours de la semaine dernière.

Le câble est repassé sous la barre des 1,3700 après avoir frôlé les 1,4000 la semaine dernière. L'environnement extérieur s'avère plus difficile pour la livre à court terme, ce qui compense le soutien apporté par les fondamentaux nationaux.

Il convient aussi de noter que les rendements des obligations britanniques ont également corrigé à la baisse au cours de la semaine dernière, tant pour les maturités courtes que longues.

Même s'il ne faut pas accorder trop d'importance à un seul rapport, la publication hier du rapport sur les prix à la consommation, beaucoup plus faible que prévu, offre à la BoE une plus grande marge de manœuvre pour maintenir une politique accommodante qui ralentira la progression de la livre, même si l'économie britannique commence à rebondir plus fortement au cours des prochains mois.

Le câble rebondit sur un retracement Fibonacci de 38,2%

Le câble a quasiment retracé 38,2% de sa hausse d’Octobre à Février. La rupture de la droite de polarité à 1,3760 est un signal négatif et le retracement pourrait s’étendre à la forte zone de support comprenant une droite de polarité et un retracement Fibonacci de 50%. Tant que les cours restent au-dessus, la tendance haussière reste valable.

Un retour au-dessus des 1,3780 signifierait la fin de la correction et serait positif avec un nouveau test des 1,40, dernière résistance avant les plus hauts de l’année.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

