Morning Meeting Forex : Le dollar à un plus haut de 4 mois, le USD/CHF pourrait se diriger vers 0,9468

Faits marquants : Le retour des inquiétudes est favorable au dollar

La devise du jour : USD/CHF , retour sur les plus hauts du mois de Mars

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85-90,30 82 Test support AUD/USD Neutre 0,7850/0,8010 0,7565 Rupture oblique haussière EUR/AUD Neutre 1,57 1,525 Rebond sur support EUR/CHF Neutre 1,115 1,0945 MM34 en support EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 EUR/JPY Neutre 133,15 128,18 Retour sur support EUR/USD Neutre 1,199 1,1835 Test support GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Correction GBP/USD Neutre 1,4000/20 1,376 Rupture support NZD/USD Baissier 0,731 0,71 Rupture support USD/CHF Haussier 0,947 0,905 USD/JPY Haussier 110 107 Consolidation

Le dollar américain qui endosse pleinement son statut de valeur refuge, s'est approché de son plus haut niveau en quatre mois mercredi, les inquiétudes concernant une troisième vague de COVID-19 en Europe, les hausses potentielles d'impôts aux États-Unis et l'escalade des tensions entre l'Occident et la Chine ayant sapé l'appétit pour le risque.

L’allongement du confinement en Allemagne et dans d’autres pays en Europe a amoindri la confiance dans un rebond mondial synchronisé ; dans le même temps, les États-Unis connaîtront un rebond impressionnant dans les mois à venir grâce à un fort déploiement de vaccins, des versement d’aides aux américains et des réouvertures économiques.

L'euro revient sur son plus bas niveau en quatre mois à 1,1835 USD mais d’autres devises, notamment les océaniques ont subi de forte baisse. Le dollar néo-zélandais a perdu plus de 2 % de sa valeur après que le gouvernement néo-zélandais ait pris des mesures pour maîtriser le marché immobilier.

Les inquiétudes concernant le rythme de la reprise de la pandémie ont également été renforcées après qu'une agence de santé américaine a déclaré que le vaccin d'AstraZeneca Plc pourrait avoir inclus des informations périmées dans ses données.

Hier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré aux législateurs que de futures hausses d'impôts seront nécessaires pour financer des projets d'infrastructure et d'autres investissements publics, ce qui est négatif pour les bourses européennes et donc favorable au dollar

Aujourd’hui, l'attention se portera sur l'Europe, où les rapports PMI doivent être publiés ainsi que les commandes de biens durables aux Etats Unis. On suivra aussi les témoignages de Yellen et Powell qui se poursuivent devant la commission bancaire du sénat.

La devise du jour : USD/CHF, retour sur les plus hauts du mois de Mars

Le dollar suisse revient sur les plus hauts du mois de Mars à 0,9362 et pourrait bien les dépasser pour rallier la résistance à 0,9468. Le long chandelier dit en marubozu hier est un signal haussier surtout qu’il se situe dans le sens de la tendance. En effet les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34.

Un retour sous la MM13 annulerait l’impact positif de la séance d’hier et un retour sous le support à 0,9214 invaliderait ce scénario positif.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

