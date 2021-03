Morning Meeting Forex : Le dollar se reprend, USD/CHF consolidation de la tendance haussière

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le dollar se reprend sur les perspectives économiques

La devise du jour : USD/CHF : consolidation au sein d’un drapeau

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85-90,30 82 Fausse cassure de la résistance AUD/USD Neutre 0,7838/0,8010 0,7565 Rejet résistance EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 Rebond sur support EUR/CHF Neutre 1,115 1,0945 EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 133,15 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Surachat GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 Sous une résistance 1,4000/20 NZD/USD Haussier 0,731 0,71 Consolidation USD/CHF Haussier 0,947 0,905 Consolidation USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur l'euro Recevoir mon guide

Faits marquants : Le dollar se reprend sur les perspectives économiques

Le dollar américain s’est repris hier face aux principales devises, effaçant la plupart de ses pertes consécutives au FOMC. La Réserve fédérale a confirmé qu’elle ne relèvera pas ses taux d'intérêt avant 2023. Cependant elle a relevé les perspectives économiques ce qui a favorisé la reprise du dollar et la hausse des rendements des obligations qui ont dépassé les 1,70% sur le 10 ans.

La forte hausse de l'indice de la Fed de Philadelphie observée renforce les projections économiques revues à la hausse de la banque centrale. L'indice de la Fed de Philadelphie est passé de 23,3 à 51,8, son meilleur résultat en 48 ans. Le déploiement des vaccins et les mesures de relance du plan Biden permettront d’accentuer ces bons chiffres à partir du deuxième trimestre.

La Banque d'Angleterre a voté à l'unanimité pour laisser sa politique monétaire inchangée et, comme le dollar, la livre sterling a été vendue après la décision sur les taux. Selon la déclaration de politique générale, "le Comité n'a pas l'intention de resserrer la politique monétaire, au moins jusqu'à ce qu'il y ait des preuves claires que des progrès significatifs sont réalisés dans l'élimination des capacités inutilisées et la réalisation de l'objectif d'inflation de 2 % de manière durable." Cette perspective accommodante indique clairement que la banque centrale n'envisage même pas de relever ses taux d'intérêt. Bien que la paire GBP/USD se soit échangée à la baisse, la livre sterling a atteint son niveau le plus élevé par rapport à l'euro depuis plus d'un an.

L’euro souffre des dernières nouvelles sur le virus avec de nombreuses mesures de confinements ces derniers jours et la suspension du vaccin Astrazeneca. Même s’il a été confirmé hier par l’agence européenne de la santé, cela accentue le doute et ralentit le processus de vaccination.

Aujourd’hui journée des 4 sorcières donc prudence avec un risque de volatilité accrue

La devise du jour : USD/CHF : consolidation au sein d’un drapeau

Le dollar franc Suisse évolue dans une tendance positive depuis son retournement haussier avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la hausse. Le franchissement de la résistance à 0,9046 avait donné un coup d’accélérateur pour atteindre 0,9375. La résistance se situe sur 0,9486.

Cependant l’avalement baissier du 9 mars donnait le signal d’une correction qui prend la forme d’une figure en drapeau. La théorie voudrait que les cours sortent par le haut dans le sens de la tendance et reprennent leur direction vers la résistance. Une sortie par le bas invaliderait ce scénario et exposerait la paire à un retour sur la résistance devenant support selon le principe de polarité à 0,9046.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE