GBP/USD : Après la BOE, le câble poursuit sa consolidation

Points clés de l’article :

La banque d’Angleterre maintient sa politique monétaire

GBP/USD : La consolidation se poursuit

La banque d’Angleterre maintient sa politique monétaire

La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt jeudi et a repris le ton accommodant de la Réserve fédérale américaine sur la perspective d'un futur resserrement de la politique monétaire.

Le comité de politique monétaire de la banque centrale a voté à l'unanimité en faveur du maintien de son principal taux de prêt à 0,1 % et du maintien de son stock cible d'achats d'actifs à 895 milliards de livres (1,2 billion de dollars).

Cette décision intervient alors que les rendements obligataires dans le monde entier ont augmenté en raison des attentes d'une hausse de l'inflation et de la possibilité que les banques centrales resserrent leur politique monétaire plus tôt que prévu. Mercredi, cependant, le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a déclaré que la Fed n'avait pas l'intention de relever les taux d'intérêt avant 2023, et la Banque d'Angleterre a adopté un ton similaire aujourd’hui.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar australien Recevoir mon guide

Le Comité n'a pas l'intention de resserrer sa politique monétaire, au moins jusqu'à ce qu'il y ait des preuves claires que des progrès significatifs sont réalisés dans l'élimination des capacités inutilisées et la réalisation de l'objectif d'inflation de 2 % de manière durable ", a-t-il déclaré.

Les spéculations sur une baisse des taux en territoire négatif se multiplient. Le mois dernier, la BOE a déclaré que les prêteurs britanniques auraient besoin d'au moins six mois pour se préparer à un environnement de taux d'intérêt négatifs, mais a souligné qu'elle ne prévoyait pas de déployer une telle mesure de façon imminente.

Depuis la dernière réunion du MPC, les chiffres officiels ont confirmé que l'économie britannique a subi en 2020 sa plus forte contraction annuelle depuis plus de 300 ans. Toutefois, les premières estimations ont montré que le PIB s'est contracté moins que prévu en janvier, malgré le maintien du pays en état d'urgence.

GBP/USD : La consolidation se poursuit

Le câble ne confirme pas la hausse d’hier et s’est arrêté sur la résistance à 1,4018. La consolidation sous ce niveau se poursuit avec comme support 1,3780, droite de polarité. La tendance de moyen terme reste toutefois positive tant que les cours restent au-dessus de ce support.

Une rupture de ce niveau donnerait lieu à une correction vers un retracement Fibonacci de 38,20% à 1,3650 ou un retour sur la forte zone autour de 1,3500 ( zone de polarité et retracement Fibonacci de 50%)

A l’inverse un franchissement de l’obstacle à 1,4018 permettrait une reprise de la tendance haussière vers le récent plus haut à 1,4242 et les plus hauts de 2018 à 1,4375.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE