Morning Meeting Forex : Le calme avant la tempête ? , EUR/CHF, l’euro consolide

Faits marquants : Ventes aux détails et indice Zew aujourd’hui avant le FOMC

La devise du jour : EUR/CHF , le temps d’une consolidation

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Test résistance AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,115 1,0945 EUR/GBP Neutre 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 133,15 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Surachat GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 NZD/USD Neutre 0,731 0,71 USD/CHF Haussier 0,947 0,905 USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Le dollar a affiché des gains modérés, l’ensemble du marché des changes restant calme dans l’attente de plusieurs événements majeurs cette semaine. Les taux à 10 ans se sont stabilisés sur 1,60% hier.

Les données économiques américaines de lundi ont été favorables au dollar. L'indice des conditions générales d'affaires de l'enquête Empire sur l'industrie manufacturière a augmenté de 5,3 pour atteindre son plus haut niveau en huit mois à 17,4, supérieur aux attentes de 15,0. Par ailleurs, l’euro s’affaiblit sous les mauvaises nouvelles liées au Covid, suspension dans plusieurs pays de l’union du vaccin Astrazeneca qui va retarder le processus de vaccination et nouveau confinements en Italie et en Grèce mais aussi pertes d’élections régionales de la part de la CDU, le parti de Merkel.

Le calme apparent ne devrait pas durer. Aujourd’hui seront publiées le Zew en Allemagne (11H00) et les ventes aux détails aux Etats Unis ( 13H30). Trois réunions de banques centrales, le PIB du quatrième trimestre en Nouvelle-Zélande, le rapport sur l'emploi en Australie et les ventes au détail au Canada sont aussi prévus.

Le grand rendez vous de la semaine reste le FOMC, réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine et l’actualisation des perspectives économiques, les dernières relevant de Décembre. On surveillera aussi si la Fed s’inquiète de la montée des taux longs.

Tous ces évènements peuvent avoir un impact significatif sur les paires de devises concernées.

La devise du jour : EUR/CHF, le temps d’une consolidation

L’euro contre franc suisse affiche un marubozu ( long chandelier ) baissier hier qui a vu revenir la paire sur la moyenne mobile à 13 périodes. Une correction peut se mettre ne place vers dans un premier temps la droite de polarité à 1,1035.

La rupture de ce support indiquerait une correction plus prononcée vers la moyenne mobile à 34 périodes et le support à 1,0946. Par ailleurs ce scénario correctif est appuyé par une divergence baissière sur le RSI.

De ce fait mon avis passe à neutre sur la paire.

Un retour au-dessus de 1,1115 mettrait fin à ce scénario de consolidation

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

