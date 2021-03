Morning Meeting Forex : La BCE surprend, USD/CHF, le dollar profite de la hausse des rendements

Points clés de l’article :

Faits marquants : La BCE relève ses perspectives économiques et ses rachats d’actifs

La devise du jour : USD/CHF : reprise haussière sur la MM13

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Test résistance AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Haussier 1,115 1,0945 EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 Survente EUR/JPY Haussier 130 128,18 Test résistance EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,376 Rebond sur support à 1,3760 NZD/USD Neutre 0,731 0,71 Rebond sur support à 0,7100 USD/CHF Haussier 0,947 0,905 Correction USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Faits marquants : La BCE relève ses perspectives économiques et ses rachats d’actifs

Une reprise des actions jeudi a réduit la demande de liquidités pour le dollar. La force de l'EUR/USD a également pesé sur le dollar après que la BCE ait relevé ses prévisions du PIB et de l'inflation de la zone euro pour 2021 et a déclaré que les risques pour les perspectives économiques sont devenus plus équilibrés.

La Banque centrale européenne a annoncé son intention d'acheter des obligations à un "rythme nettement plus élevé" au cours du prochain trimestre. Cette décision a été motivée par la récente hausse des rendements et les inquiétudes quant à la probabilité que "l'inflation globale augmente dans les mois à venir", selon la présidente de la banque centrale, Christine Lagarde.

Les chiffres du PIB en Grande Bretagne sont ressortis ce matin meilleurs que prévu. Le PIB trimestriel est en baisse de – 1,7% contre – 2,5%.

Cependant, les taux à 10 ans américains sont en forte hausse ce matin et reviennent sur les 1,60%, ce qui soutient le dollar et vient jouer les trouble fêtes. Le différentiel de taux avec l’Europe s’accroit, ce qui pèse sur l’euro. Hier, le rendement du bund allemand à 10 ans est tombé à son plus bas niveau en trois semaines, à -0,367 %, après que la BCE ait annoncé qu'elle accélère son programme de rachats d’actifs.

La paire USD/JPY s'est inscrite jeudi en légère hausse après une reprise des marchés boursiers mondiaux qui a réduit la demande de valeur refuge pour le yen. Le yen reste également sous pression car les récents commentaires des responsables de la BOJ ont fait taire les spéculations concernant l'élargissement de la bande de fluctuation des taux longs. Le dollar yen revient ce matin sur ses plus hauts.

La devise du jour : USD/CHF : reprise haussière sur la MM13

Le dollar Suisse a connu une petite correction en début de semaine qui a vu les cours revenir sur la moyenne mobile ascendante à 13 périodes et qui a permis au RSI de sortir de sa zone de surachat. Tant que la paire reste au-dessus de ce support, la hausse peut se poursuivre vers les plus hauts de mardi à 0,9378 puis vers la résistance hebdomadaire à 0,9468.

Une rupture de la MM13 invaliderait ce scénario de reprise et pourrait donner lieu à une poursuite de la correction vers un retracement Fibonacci de 38,2% à 0,9180 voire de 50% passage également de la MM34 à 0,9120.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE