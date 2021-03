EUR/CHF : l’euro reprend son souffle face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

L euro porté par la reprise économique et la BCE

EUR/CHF : la paire se stabilise au-dessus des 1,1050

L’euro porté par la reprise économique et la BCE

L’EUR/CHF marque le pas face depuis plusieurs séances au franc suisse après sa récente envolée. La paire se stabilise après les propos de la Banque Centrale Européenne qui a prévu d’intensifier le rythme de son programme de rachats de dette. La BCE n'a pas touché à son taux directeur et n'a pas augmenté son programme de rachats d'actifs, qui doit toujours porter sur 1.850 milliards d'euros d'ici mars 2022.

La production industrielle dans la zone euro a augmenté de façon beaucoup plus forte que prévu en janvier et le chiffre pour le mois de décembre a été révisé fortement en hausse. La production industrielle en janvier a augmenté de 0,8% d'un mois sur l'autre et progressé de 0,1% en glissement annuel, alors que le consensus prévoyait une augmentation de 0,2% sur un mois et un repli de 2,4% sur un an.

Les investisseurs aperçoivent la lumière au bout du tunnel et peuvent donc se projeter sur les prochains trimestres qui devraient se traduire par une forte reprise économique. Ainsi, le franc suisse réputé pour son statut de valeur refuge est toujours délaissé par les acteurs du marché.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIERES

EUR/CHF : la paire se stabilise au-dessus des 1,1050

L’EUR/CHF évolue dans une dynamique haussière bien en place. La semaine a été assez calme, ainsi la paire semble reprendre son souffle pour repartir de plus belle. Les prix se sont installés confortablement au-dessus de la résistance des 1,1050 et la force du mouvement acheteur ne montre aucun signe de ralentissement. Certes, une incursion sous les 1,1050 ouvrirait la voie à un repli vers les 1,0970 mais nous estimons que l’euro devrait poursuivre son ascension dans les semaines à venir.

Pour rappel, la sortie du triangle de consolidation fin février a déclenché un puissant flux directionnel. De ce fait, l’analyse graphique suggère une nouvelle jambe de hausse en direction des 1,1185 puis 1,1240.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître