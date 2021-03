Morning Meeting Forex : Les chiffres de l’inflation affaiblit le dollar, EUR/JPY, nouveau test des 130,00

Points clés de l’article :

Faits marquants : L’inflation reste sous contrôle aux Etats Unis, l’attention sera portée sur la BCE

La devise du jour : EUR/JPY : Un obstacle à 130,00 déterminant pour la suite

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Haussier 1,115 1,0945 EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 Survente EUR/JPY Haussier 130 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Surachat GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 Rebond sur support à 1,3760 NZD/USD Neutre 0,7465 0,71 Rebond sur support à 0,7100 USD/CHF Haussier 0,947 0,905 Surachat + Avalement baissier USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Faits marquants : L’inflation reste sous contrôle aux Etats Unis, l’attention sera portée sur la BCE

Le dollar s’est affaibli après la publication des chiffres de l’inflation qui ont entrainé une baisse des taux.

L'indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie a augmenté de +0,1% mensuel et de +1,3% en glissement annuel, ce qui est légèrement inférieur aux attentes de +0,2% m/m et de +1,4% en glissement annuel. Cela a suffit à calmer les anticipations de hausse des prix et des taux longs.

La baisse des rendements des T-notes mercredi a affaibli le différentiel de taux d'intérêt et a pesé sur le dollar. Les taux à 10 ans sont revenus sur 1,51 %. La reprise des indices boursiers américains qui s’en est suivi a également pesé sur le dollar en raison de la réduction de la demande de liquidités pour le dollar.

Le franc suisse est le seul à ne pas avoir bénéficié de la faiblesse du dollar américain. Le vice-président Zurbruegg a confirmé la politique monétaire expansive de la banque nationale de suisse qui pourrait même être étendue et accompagnée d’interventions sur le marché des changes si nécessaire.

Les yeux seront tournés aujourd’hui vers la banque centrale européenne et le discours de Christine Lagarde. Les projections économiques seront analysées pour voir si une inflexion de la politique monétaire est envisageable ou au contraire une accentuation des mesures accommodantes.

La devise du jour : EUR/JPY : Un obstacle à 130,00 déterminant pour la suite

L’euro contre yen continue à afficher sa force. Sa correction au contact des 130,00 aura seulement permis de revenir sur sa moyenne mobile à 13 période sans jamais réussir à clôturer en dessous. Les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse et le nouveau tes des 130 sera déterminant.

Si la paire franchit cette résistance alors la route serait ouverte vers la résistance hebdomadaire à 133,48. Un échec pourrait donner lieu à une consolidation à nouveau vers la MM34 à 128,18 qui correspond au point bas de ce mois de Mars voire à une correction si jamais ce support était cassé.

Il convient d’attendre la réunion de la BCE et le discours de Lagarde avant de retenir un des ces deux scénarii.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE