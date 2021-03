Morning Meeting Forex : Le dollar fort face à l’euro et au yen, EUR/GBP, la baisse se poursuit

Points clés de l’article :

Faits marquants : Force du dollar, euro et yen les devises les plus fragiles

La devise du jour : EUR/GBP : L’euro reste faible face à la livre

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Haussier 1,115 1,0945 Surachat EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 130 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 Consolidation sous 1,4000 NZD/USD Neutre 0,7465 0,71 Test support USD/CHF Haussier 0,947 0,905 Surachat USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Le dollar s'est redressé pour le quatrième jour et a atteint son plus haut niveau depuis trois mois et demi. L’indice a réussi à franchir sa moyenne mobile à 200 jours souvent considérée comme un indicateur déterminant la frontière entre marché haussier et baissier. Toutefois cette moyenne reste orientée à la baisse. L'adoption par le Sénat samedi du plan de relance de l'administration Biden, d'un montant de 1,9 trillion de dollars, a été positive pour le dollar.

L'atténuation de la pandémie aux États-Unis est un signe encourageant pour la politique de la Fed et un soutien pour le dollar, la moyenne sur 7 jours des nouvelles infections au Covid est tombée à 60 041 dimanche, un minimum de 4 mois et demi.

En conséquence, l'EUR/USD est l'une des devises les plus vulnérables cette semaine. La politique de la Banque centrale européenne pourrait conduire la paire à son plus bas niveau depuis quatre mois. L'EUR/USD a commencé la semaine en forte baisse, tombant pour le sixième jour sur sept. Une baisse inattendue de la production industrielle allemande a contribué à ce mouvement, mais ce sont les facteurs plus larges qui expliquent cette défiance envers la devise européenne. Entre la lenteur du déploiement des vaccins, les longues périodes de confinement et la hausse des rendements, la BCE a de quoi s'inquiéter. À ce stade, il ne fait aucun doute que la zone euro sera à la traîne par rapport à la reprise américaine. La réunion de la BCE et le discours de Lagarde jeudi seront très suivis.

Toutes les autres devises ont souffert mais dans une moindre mesure exception faite du yen (voir article)

La devise du jour : EUR/GBP : L’euro reste faible face à la livre

L’euro contre livre poursuit sa chute avec des cours évoluant sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la baisse. Le rebond de fin février avec un RSI très survendu aura été bref sans inverser la tendance négative.

Le point bas du 24 février à 0,8530 est menacé et la paire devrait rejoindre le niveau psychologique à 0,8500 mais le véritable niveau technique de support se situe sur les plus bas de 2020 à 0,8280.

On surveillera à nouveau le RSI qui entre à nouveau en zone de survente. Une divergence haussière pourrait se matérialiser mais ce n’est pas encore d’actualité.

L’invalidation de ce scénario baissier viendrait d’un franchissement des 0,8690.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

