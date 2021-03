DXY : est-ce le début d’un retournement haussier majeur du dollar ?

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

Les fondamentaux tournent en faveur du dollar suite aux commentaires dovish de la BCE

Le dollar DXY pourrait débuter un retournement haussier

Les grands spéculateurs commencent à augmenter leur exposition sur le dollar

Les fondamentaux tournent en faveur du dollar suite aux commentaires dovish de la BCE

Le cours du dollar DXY est en hausse depuis près de deux semaines suite aux commentaires dovish de certains membres de la BCE sur la récente hausse des taux obligataires. Christine Lagarde et François Villeroy de Galhau ont tous les deux exprimé leurs inquiétudes face à cette récente remontée des rendements obligataires de long terme indiquant que la BCE avait les outils pour agir si cela était nécessaire.

De l’autre côté de l’Atlantique, les officiels ne se sont pas montrés inquiets face à cette hausse des taux longs. La plupart des gouverneurs, dont le président de la Fed Jerome Powell, a qualifié cette hausse comme des anticipations économiques positives de la part des opérateurs de marché.

Sur le plan monétaire, la balance penche désormais en faveur du dollar, la politique monétaire de la Fed ayant moins de chances de s’assouplir davantage que celle de la BCE au vu des récents commentaires des officiels.

De plus, le dollar est également soutenu par une reprise économique plus forte et des meilleures perspectives de croissance et d’inflation grâce aux multiples plans de relance. En Europe, l’argent du plan de relance européen n’a pas encore été injecté dans l’économie. Chaque gouvernement européen doit proposer et recevoir l’approbation de son plan de relance national par la Commission européenne au cours des prochains mois. Les premiers fonds pourraient être injectés dans l’économie dès cet été.

L’avantage est également au dollar sur le plan de la situation sanitaire. Les restrictions sont moins strictes et le rythme de vaccination beaucoup plus rapide outre-Atlantique. Les Etats-Unis devraient être la première grande puissance économique à sortir de cette crise sanitaire. Les Européens devraient être les seconds.

Le dollar DXY pourrait débuter un retournement haussier

Graphique hebdomadaire du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Le vent a également tourné du côté de l’analyse technique, puisque la configuration n’a plus rien à voir avec celle du début d’année. Le récent rebond du DXY sur son support symbolique des 90 points a été précédé par une divergence haussière du RSI hebdomadaire et suivi par une clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile à 6 mois (26 semaines).

Cette configuration technique est extrêmement similaire à celle de 2018 qui a précédé un rebond de près de 2 ans du DXY jusqu’à 100 points.

Les grands spéculateurs commencent à augmenter leur exposition sur le dollar

Le sentiment commence également à changer de cap sur le dollar. La catégorie des « grands spéculateurs » du rapport Commitment of Traders de la CFTC montre que leur exposition sur le dollar a commencé à augmenter après plusieurs mois de baisse.

Source : bullmarkets.co

Cette hausse du dollar n’est peut-être qu’un simple rebond à l’intérieur de la tendance baissière ou peut-être le début d’un retournement haussier de plusieurs mois. L’évolution du DXY devrait beaucoup dépendre du contraste sur le plan monétaire, économique et sanitaire entre les Etats-Unis et l’Europe. Des bonnes surprises en Europe feraient pression sur le dollar.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE