Morning Meeting Forex : Le dollar revient sur sa MM200. EUR/CHF, l’euro a besoin de respirer

Faits marquants : Le dollar grimpe contre toutes les devises après l’emploi et le plan de relance

La devise du jour : EUR/CHF : l’ euro reprend sa respiration

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Haussier 1,115 1,0945 Surachat EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 130 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,1890/1,1920 Test zone de support GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 Consolidation sous 1,4000 NZD/USD Neutre 0,7465 0,71 Rupture oblique ascendante USD/CHF Haussier 0,947 0,905 Surachat USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Après les très bons chiffres du chômage aux Etats Unis vendredi, Le dollar américain a atteint de nouveaux sommets. Le billet vert a étendu ses gains contre toutes les principales devises avec l'USD/JPY qui a atteint son plus haut niveau depuis plus de 8 mois et l'EUR/USD qui est tombé à son plus faible niveau depuis novembre. Cette hausse du dollar se poursuit ce matin avec l’adoption du plan de relance de 1900 milliards de dollar ce week-end. L’indice rejoint sa moyenne mobile à 200 périodes. Un franchissement remettrait en cause la tendance baissière en vigueur depuis des mois. L’euro a atteint un retracement Fibonacci de 61,8% à 1,1890 qui fait support.

Les devises pétrole, NOK et CAD, se portent bien suite à la hausse des prix de l’or noir. Le Brent a dépassé 70 dollars le baril pour la première fois depuis janvier de l'année dernière, après qu'un site pétrolier saoudien clé ait été attaqué dimanche par les rebelles Houthi.

Les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque du Canada seront suivies cette semaine. Aucun changement n'est attendu de la part des deux banques centrales, mais les investisseurs sont regarderont si les préoccupations de la banque centrale concernant la hausse des rendements se traduisent par un changement de ton, prémices à une réduction de leur politique accommodante.

La devise du jour : EUR/CHF : l’euro reprend sa respiration

L’euro ses stabilise contre le franc suisse après avoir quasiment atteint une droite de polarité hebdomadaire à 1,1175. Le RSI qui se trouve en zone de surachat pourrait indiquer une divergence baissière, signal d’une correction.

La paire a besoin de respirer avec comme fort support le creux à 1,0946 bientôt renforcé par la moyenne mobile à 34 périodes. Un retour dans un premier temps vers la MM13 serait logique. On surveillera alors si une reprise se matérialise ou si une cassure déclenche un repli vers les 1,0946.

Tant que les prix restent au-dessus de ces deux soutiens la tendance reste haussière.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

