Morning Meeting Forex : Les propos de Powell renforcent le rebond du Dollar, l’euro revient sur une forte zone de support

Faits marquants : Powell laisse filer les taux longs

La devise du jour : Scénario de rebond pour le dollar

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 80,75 AUD/USD Neutre 0,7838 0,769 Test support EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,115 1,0875 Surachat + Test résistance EUR/GBP Neutre 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 130 127,5 EUR/USD Neutre 1,225 1,1890/1,1920 Test zone de support GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 Consolidation sous 1,4000 NZD/USD Neutre 0,7465 0,71 Rupture oblique ascendante USD/CHF Haussier 0,93 0,887 Surachat USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Faits marquants : Powell laisse filer les taux longs

Le dollar américain s'est échangé à la hausse contre les principales devises après que le président de la Réserve fédérale, M. Powell, ait exprimé peu ou pas d'inquiétude quant à la récente flambée des rendements obligataires.

Powell a déclaré que la hausse des taux (vente des obligations) la semaine dernière était "notable et a attiré mon attention" mais qu'elle n'était pas "désordonnée" ou susceptible de pousser les taux à long terme si haut que la Fed pourrait avoir à intervenir plus énergiquement.

Au contraire, il a réitéré son engagement à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante jusqu'à ce que l'économie soit "très loin sur la voie de la reprise".

Les remarques de M. Powell ont relancé les ventes de bons du Trésor, le rendement obligations à 10 ans étant remonté au-dessus de 1,5 % et se négocie à 1,566% ce matin en Asie. La semaine dernière, il avait grimpé à un sommet de 1,614 %.

Un rendement plus élevé et plus attrayant attire également la demande pour le billet vert et, surtout, la chute des actions pousse les investisseurs à se tourner vers la sécurité de la devise américaine. L'USD/JPY a atteint son plus haut niveau en 8 mois après les commentaires de Powell, tandis que l'USD/CHF a atteint son plus haut niveau en 4 mois.

L’EUR/USD a fortement baissé et se dirige vers une très forte zone de support entre 1,1890 ( Retracement Fibonacci de 61,8%) et 1,1920 (droite de polarité).

Cet après-midi, l’attention se portera vers les chiffres du chômage attendu à 182 000 pour les créations d’emploi.

La devise du jour : Scénario de rebond pour le dollar

L’indice dollar a connu une forte hausse hier. Le franchissement de l’oblique baissière qui bloquait les cours depuis juillet lui a donné une impulsion pour revenir sur des niveaux de début de Décembre. La fausse cassure (non confirmée en clôture) d’une figure en tête épaule de continuation le 25 février était un signal précoce de reprise en main des acheteurs.

Les cours pourraient revenir sur une droite de polarité à 92,10 ou retracer 38,2% de la baisse à 92,44, ce qui ne remettrait pas en cause la tendance négative de moyen terme.

Un retour sous les plus bas d’hier à 90,97 invaliderait ca scénario de rebond

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

