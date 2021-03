Morning Meeting Forex : Le dollar à un plus haut contre yen et franc suisse, l’EUR/USD poursuit sa consolidation

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le yen à un plus bas de 7 mois contre le dollar

La devise du jour : EUR/USD , la phase de consolidation se poursuit

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 80,75 AUD/USD Neutre 0,8 0,769 Résistance intermédiaire 0,7838 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,11 1,0875 Surachat + Test résistance EUR/GBP Neutre 0,8795 0,85 EUR/JPY Haussier 130 127,5 EUR/USD Neutre 1,225 1,192 Résistance intermédiaire 1,2245 GBP/JPY Haussier 150,5 147,4 GBP/USD Haussier 1,4385 1,376 Consolidation sous 1,4000 NZD/USD Haussier 0,7465 0,7 Oblique ascendante en support USD/CHF Haussier 0,92 0,887 Surachat USD/JPY Neutre 107 104,55 Test résistance

Le dollar a atteint un plus haut niveau sur sept mois contre le yen jeudi à 107,10, en raison d'une hausse des rendements des obligations américaines, avant le discours du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell qui pourrait déterminer la tendance des marchés obligataires et des devises mondiales. Parallèlement un membre de la banque du Japon, Kataoka, a réaffirmé le maintien d’un politique monétaire accommodante qui garde les taux proche de zéro et a éloigné la possibilité d’une augmentation de leur marge de fluctuation.

Le dollar a également atteint un plus haut niveau sur trois mois contre le franc suisse et a progressé contre la plupart des devises mais dans des proportions plus modestes. Le rendement des obligations à 10 ans a augmenté de +7,3 points de base à 1,464%, ce qui est favorable au dollar puisqu’un rendement plus élevé améliore le différentiel de taux d'intérêt avec d’autres devises. Cependant cette progression a été limitée par des indicateurs économiques qui ne sont pas très positifs pour les chiffres de l’emploi publiés vendredi prochain.

Les commentaires de M. Powell ce soir seront surveillés de près pour voir s'il exprime des inquiétudes quant à la récente volatilité des bons du Trésor et s'il y a un changement dans son évaluation de l'économie avant la prochaine réunion de la Fed qui se terminera le 17 mars.

La devise du jour : EUR/USD, la phase de consolidation se poursuit

L’euro est entré dans une phase de consolidation horizontale entre 1,2244 et 1,1920, droite de polarité, passage de la moyenne mobile à 200 périodes à proximité d’un niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%. Tant que la devise européenne se maintient au-dessus de ce triple soutien, la tendance reste haussière et les cours pourraient repartir vers le haut.

Le franchissement des 1,2244 donnerait le signal d’une sortie de consolidation et d’une progression vers les plus hauts de l’année à 1,2350 puis vers la résistance à 1,2556.

La rupture des supports sur la zone 1,1890/1,1920 annulerait la tendance haussière de moyen terme.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

