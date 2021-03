Morning Meeting Forex : L’euro reprend de la hauteur, EUR/JPY, nouveau test des 130 en vue

Points clés de l’article :

Faits marquants : Dollar stable, euro en hausse avec le ralentissement des achats de titre de la BCE

La devise du jour : EUR/JPY : L’euro peut revenir tester les 130,00

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 80,75 AUD/USD Neutre 0,8 0,769 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,106 1,0875 Surachat EUR/GBP Neutre 0,8795 0,85 EUR/JPY Haussier 130 127,5 EUR/USD Neutre 1,225 1,192 GBP/JPY Haussier 150 142,7 GBP/USD Haussier 1,4385 1,376 NZD/USD Haussier 0,7465 0,7 Oblique ascendante en support USD/CHF Neutre 0,92 0,887 Doji + Surachat USD/JPY Neutre 107 104,55 Test résistance

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur l'euro Recevoir mon guide

Faits marquants : Dollar stable, euro en hausse avec le ralentissement des achats de titre de la BCE

Le dollar américain, valeur refuge, s’est s’affaibli hier alors que les rendements des obligations ont continué à baisser, rétablissant un certain calme sur les marchés boursiers mondiaux et relançant la demande d'actifs plus risqués

L'EUR/USD a affiché des gains modestes grâce à un ralentissement des achats d'actifs à la BCE. Les données hier ont montré que la BCE a acheté 16,9 milliards d'euros d'obligations la semaine dernière pour son programme d'urgence pour lutter contre les effets de la pandémie, le plus petit montant des quatre dernières semaines. Après avoir touché son plus bas niveau depuis trois semaines en raison de la faiblesse des prix à la consommation dans la zone euro et de la faiblesse des données économiques en Allemagne, l’euro s’est repris. L'Indice des prix à la consommation de la zone euro a augmenté de 1,1 % en février, conformément aux attentes et bien en dessous de l'objectif d'inflation de la BCE, qui est d'un peu moins de 2 %. De plus, les ventes au détail allemandes de janvier ont chuté de façon inattendue de -4,5% en mensuel, sous les attentes de +0,3%. Le chômage a augmenté de façon inattendue en février, avec une hausse de 9 000, ce qui montre que le marché du travail est plus faible que les attentes de -10 000.

L'Aussie (AUD/USD)poursuit sa hausse pour la troisième séance. La monnaie a bénéficié d'un soutien supplémentaire grâce aux données du produit intérieur brut qui ont dépassé les prévisions des analystes.

La devise du jour : EUR/JPY : L’euro peut revenir tester les 130,00

L’euro s’est fortement repris hier contre dollar et yen. Contre la devise japonaise, le chandelier de la séance montre la présence des acheteurs avec une longue mèche basse qui fait suite à celle de la veille. C’est un signal positif.

La tendance haussière est réaffirmée et un nouveau test de la résistance à 130 est probable. En effet les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse. La séance baissière de vendredi n’était qu’une respiration dans cette phase positive débutée en janvier.

Le franchissement des 130,00 donnerait un objectif à 133. Un support intermédiaire se situe sur le point bas d’hier à 128,18.

Ce scénario positif serait invalidé sous la MM34 et la droite de polarité qui fait office de support à 127,50.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE