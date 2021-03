Morning Meeting Forex : Le dollar yen à un plus haut de 6 mois, l’EUR/CHF maintient sa tendance haussière

Points clés de l’article :

Faits marquants : L’ euro chute, le dollar contre yen au plus haut de 6 mois

La devise du jour : EUR/CHF : Toujours haussier mais en surachat

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 80,75 AUD/USD Neutre 0,8 0,769 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,106 1,0875 Surachat EUR/GBP Neutre 0,8795 0,85 EUR/JPY Haussier 130 127,5 EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiare 1,2170/90 GBP/JPY Haussier 150 142,7 GBP/USD Haussier 1,4385 1,376 NZD/USD Haussier 0,7395 0,7 USD/CHF Neutre 0,92 0,887 Surachat USD/JPY Neutre 107 104,55 Test résistance

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar Recevoir mon guide

Faits marquants : L’euro chute, le dollar contre yen au plus haut de 6 mois

Le dollar a repris le chemin de la hausse suite à la publication de bons indicateurs économiques. L'indice ISM manufacturier américain de février a augmenté de +2,1 à 60,8, plus fort que les prévisions de +0,2 à 58,9 et le rythme d'expansion le plus rapide depuis 3 ans. De plus, le sous-indice ISM des prix payés de février a augmenté de manière inattendue de +3,9 pour atteindre 86,0, un record en 12 ans et demi, plus fort que les attentes de -2,1 à 80,0. En outre, les dépenses de construction de janvier ont augmenté de 1,7 % sur 1 mois, plus que prévu (+0,8 % mensuel).

L'USD/JPY a atteint un plus haut niveau sur 6 mois rejoignant la résistance à 107,00. Le yen s'est affaibli sur des anticipations que la BOJ pourrait bientôt agir pour endiguer la récente hausse des rendements obligataires. Les responsables de la BOJ ont déclaré que la banque centrale est prête à endiguer le risque d'une trop forte hausse du rendement des obligations japonaises avant l'examen de la politique monétaire qui aura lieu plus tard dans le mois. La politique actuelle de la BOJ est de maintenir le rendement à 10 ans dans une fourchette de 0,20 point de pourcentage de part et d'autre de zéro.

L’euro a repris sa poursuivi sa baisse. Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a fait des commentaires négatifs pour l'EUR/USD en déclarant que la BCE "peut et doit réagir" contre toute hausse injustifiée des rendements obligataires. Lundi, le rendement des obligations allemandes à 10 ans a chuté de 7,4 points de base à -0,334%, ce qui représente un recul significatif par rapport au sommet de vendredi dernier (-0,202%).

Ce matin la RBA a maintenu ses taux inchangés. Elle maintient sa volonté de contrôler la forte hausse des rendements des obligations australiennes qui soutient l’AUD. Hier, La Banque de réserve d'Australie a doublé ses achats d'obligations, provoquant la plus forte baisse des rendements depuis un an. La banque centrale a annoncé son intention d'acheter pour plus de 3 milliards de dollars de titres à plus longue échéance, ce qui fait suite à l'augmentation surprise des achats de titres de créance à plus courte échéance à la fin de la semaine dernière.

La devise du jour : EUR/CHF : Toujours haussier mais en surachat

L’euro suisse s’est repris vivement hier après la correction de la fin de semaine dernière. Les cours ont retracé entre 38,2% et 50% de la dernière hausse, ce qui ne remet pas en cause la tendance positive depuis la cassure de la résistance à 1,0877 qui devient support selon le principe de polarité.

Un nouveau test des plus hauts de jeudi à 1,1098 n’est pas à exclure. Les cours restent au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 jours parfaitement alignées à la hausse.

Cependant, le RSI toujours en zone de surachat pourrait indiquer qu’une phase de consolidation se met en place. Une cassure de la MM13 le confirmerait.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE