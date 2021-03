EUR/AUD, AUD/USD : Le dollar australien repart à la hausse après la RBA

Points clés de l’article :

La RBA maintient sa politique monétaire inchangée

Cette nuit s’est déroulée la dernière réunion de politique monétaire de la RBA. Comme prévu, la banque centrale a maintenu ses taux d’intérêts inchangés, confirmant l'objectif de rendement de l'obligation d'État à trois ans et de la facilité de financement à terme à 0,10 %. la taille des achats d'obligations à long terme prévus est restée inchangée.

Le message politique global a également été similaire à celui de février. La RBA à nouveau a reconnu que la reprise économique en Australie s'avère plus forte qu’attendu, mais a continué à réitérer que la banque n'a pas l'intention de présenter un plan de hausse des taux avant 2024 au plus tôt.

Les commentaires de la RBA sur la récente hausse des taux d'intérêts ont été plus intéressants. La banque centrale a enregistré la récente forte hausse des rendements au niveau mondial et en Australie, mais ne semblait pas trop préoccupé par ces mouvements. Elle a déjà prévu de doubler le montant moyen des achats d'obligations à long terme hier pour atteindre 4 billions de dollars australiens, et reprendre les achats d'obligations à plus courte échéance pour défendre l’objectif sur le 3 ans.

La récente volatilité sur le marché des taux et la correction sur les actifs à risque ont pesé dernièrement sur la dollar australien. Cependant la reprise économique et la hausse des prix des matières premières sont des facteurs qui continuent de soutenir le dollar australien.

EUR/AUD : Un nouveau test des plus bas semble probable

L’euro contre dollar australien a bien rejoint son objectif de prix donné par sa sortie du rectangle. Cette zone de prix correspondant à un fort support à 1,5250 a soutenu la paire durant toute l’année 2018 et a entrainé un rebond la semaine dernière de l’EUR/AUD qui était alors survendu.

La reprise s’est arrêtée sur les 1,5692, passage de l’oblique descendante de moyen terme. Tant que les cours évoluent sous cette résistance, un nouveau test des 1,5250 est envisageable. Une rupture exposerait le niveau psychologique des 1,5000.

Un franchissement de l’oblique puis du dernier sommet à 1,5692 invaliderait ce scénario baissier.

Evolution des cours de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

AUD/USD : Une reprise haussière à confirmer

L’Aussie reprend sa hausse mais doit d’abord digérer la séance baissière de vendredi en clôturant au-dessus du plus haut de cette dernière. Dans ce cas la hausse pourrait reprendre vers les plus hauts de 2017/2018 à 0,8136.

Une rupture des 0,7692 prolongerait la correction vers les plus bas de Décembre/Février à 0,7564.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

