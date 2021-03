Morning Meeting Forex : Les rendements se détendent, USD/JPY, resistance sur 107,00

Points clés de l’article :

Faits marquants : La hausse rapide des rendements obligataires conduit le marché des changes

La devise du jour : USD/JPY , la hausse va être confrontée à la résistance sur 107,00

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 80,75 Consolidation AUD/USD Neutre 0,8 0,756 Pull back sur droite de polarité EUR/AUD Neutre 1,569 1,5155 Test oblique baissière EUR/CHF Hausier 1,106 1,0875 Correction EUR/GBP Neutre 0,886 0,85 Etoile du matin EUR/JPY Hausssier 130 127,5 Consolidation EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Echec franchissement Résistance 1,2170/90 GBP/JPY Haussier 150,5 142,7 Correction GBP/USD Neutre 1,4385 1,38 Correction NZD/USD Haussier 0,75 0,7 Consolidation USD/CHF Neutre 0,909 0,887 USD/JPY Haussier 107 104,55 MM34 en support

Le dollar américain s'est renforcé vendredi, les rendements des obligations américaines ayant atteint leur plus haut niveau depuis un an avant de se replier, tandis que les devises plus risquées comme le dollar australien se sont affaiblies.

Le rendement des obligations à 10 ans a dépassé 1,6 % jeudi pour la première fois depuis un an avant de reculer sur 1,40% ce matin. .es rendements ont augmenté la semaine dernière, suite à l'accélération du rythme des vaccinations dans le monde et l'optimisme concernant l'amélioration de la croissance mondiale qui renforcent les anticipations d’une hausse de l'inflation. Les investisseurs s’inquiètent d’un resserrement monétaire plus précoce que la volonté affichée par la Réserve fédérale.

Les données économiques américaines de vendredi ont surtout été favorables au dollar. Les dépenses personnelles ont augmenté de 2,4 % en janvier, la plus forte hausse en 7 mois et proche des attentes de 2,5 %. De plus, le revenu personnel de janvier a augmenté de 10,0 % m/m grâce aux aides principalement, ce qui est plus fort que les attentes de +9,5 % m/m et la plus forte augmentation en 9 mois. Enfin, le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour février a été révisé à la hausse de +0,6 à 76,8, ce qui est supérieur aux attentes de 76,5. Du côté négatif, l'indice PMI de Chicago de février a baissé de -4,3 à 59,5, plus faible que les attentes d'une baisse à 61,0.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a dépassé 1,6 % jeudi pour la première fois depuis un an, après une faible adjudication de billets à 7 ans. Il s'est établi à 1,45 % en dernier lieu.

Dans cette remontée du dollar, Le dollar australien a été le plus impacté, la monnaie est particulièrement sensible à la performance des actions et est aussi limité par le contrôle de la courbe des taux par la RBA qui affirme sa politique accommodante. L’euro est la devise qui résiste le mieux car la monnaie unique expérimente elle aussi la remontée de ses taux longs à leur plus haut depuis 11 mois.

La devise du jour : USD/JPY, la hausse va être confrontée à la résistance sur 107,00

Le dollar a progressé contre yen, atteignant 106,69 pour la première fois depuis septembre. Le billet vert affiche une tendance haussière depuis début janvier avec des creux et sommets ascendants, et les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes alignées à la hausse. Les cours pourraient revenir sur la résistance horizontale à 107,00. En cas dépassement la route serait ouverte vers une progression plus importante sur 110,00.

Un échec sur la résistance pourrait voir la paire consolider entre le dernier creux à 105,00 et cette résistance.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

