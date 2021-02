Morning Meeting Forex : Le dollar en légère baisse après Powell, EUR/USD, prêt à décoller ?

Points clés de l’article :

Faits marquants : Les devises océaniques accélèrent après Powell

La devise du jour : EUR/USD , Un franchissement des 1,2190 serait très positif

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,55 80,75 Surachat AUD/USD Haussier 0,8 0,78 Surachat EUR/AUD Neutre 1,56 1,5155 Survente EUR/CHF Hausier 1,106 1,0875 Surachat EUR/GBP Neutre 0,8795 0,85 Doji + Survente EUR/JPY Haussier 130 127,5 EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiare 1,2170/90 GBP/JPY Haussier 150 142,7 Surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Surachat NZD/USD Haussier 0,7395 0,7 Franchissement résistance USD/CHF Neutre 0,905 0,887 USD/JPY Neutre 107 104,55 MM34 en support

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Faits marquants : Les devises océaniques accélèrent après Powell

Mercredi, le dollar a affiché de légères pertes. Le rallye des actions mercredi a pesé sur le dollar, tout comme les commentaires de la Fed dovish. J. Powell a réitéré ses propos de la veille réaffirmant sa volonté de maintenir une politique monétaire accommodante estimant que le marché du travail manque encore de dynamique. En revanche, le dollar est soutenu par la hausse des rendements des obligations à 10 ans qui ont atteint leur plus haut niveau depuis un an au-dessus des 1,40 %. Cette hausse ne suffit pas toutefois à relancer le billet vert car les rendements à 10 ans d’autres pays augmentent parallèlement comme le gilt, le bund ou les obligations des pays océaniques.

Le GBP/USD a atteint un nouveau record de plus de 2 ans, ce qui a pesé sur le dollar. La livre sterling a augmenté après que le gouvernement britannique ait émis l’hypothèse d’une accélération du rythme de l'assouplissement des restrictions et des confinements au Royaume-Uni si les données réelles sur les vaccinations Covid s'avéraient meilleures que prévu. Parr ailleurs, des rumeurs font état d’une possible aide supplémentaire à l’économie lors de la présentation du budget mercredi prochain. La livre est entrée en zone de surachat marquée.

L'USD/JPY a progressé en raison des commentaires du gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, et de la vigueur des actions, ce qui réduit la demande pour le yen. Le gouverneur a déclaré que les gains salariaux au Japon ont été lents par rapport à la croissance économique, et qu'il est "trop tôt" pour envisager une stratégie de sortie des achats d'actifs

Dollars australiens et néozélandais ont accéléré leur hausse et se rapprochent de seuils psychologiques 0,8000 et 0,7500 respectivement.

La devise du jour : EUR/USD, Un franchissement des 1,2190 serait très positif

L’euro a retracé entre 50% et 61,8% de sa hausse Novembre/Janvier avant de se relancer. La devise européenne revient sur le ligne de cou à 1,2190 d’une figure en tête épaule inversée de continuation. Un franchissement donnerait un signal de hausse qui aurait comme objectif 1,2425 dans un premier temps. La progression pourrait se poursuivre vers 1,2500 niveau psychologique ou le plus haut de février 2018 à 1,2556. La moyenne mobile à 13 périodes a croisé à la hausse la MM34 et appuie ce scénario. Toutefois tant que ce dépassement n’a pas eu lieu, cette hypothèse n’est pas validée.

En cas d’échec sur la ligne de cou, un retour sur 1,2000 est à envisager voire vers le retracement de 61,8% doublé de la MM200 à 1,1900.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE