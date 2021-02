Morning Meeting Forex : Le dollar stable après Powell, EUR/CHF, l’euro s’envole

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le dollar en mode dispersé après Powell, le NZD progresse après la RBNZ

La devise du jour : EUR/CHF : forte accélération à la hausse

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84 80,75 Surachat AUD/USD Haussier 0,8 0,78 EUR/AUD Neutre 1,56 1,535 Test support EUR/CHF Hausier 1,106 1,0875 Surachat EUR/GBP Baissier 0,8795 0,85 Survente EUR/JPY Haussier 128,5 127,5 Rebond sur droite de polarité EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiaire 1,2170/90 GBP/JPY Haussier 150 142,7 Surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Surachat NZD/USD Haussier 0,7395 0,7 USD/CHF Haussier 0,9095 0,887 USD/JPY Neutre 107 104,55 MM34 en support

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Faits marquants : Le dollar en mode dispersé après Powell, le NZD progresse après la RBNZ

L'indice dollar a connu une journée contrastée hier entre des données économiques américaines meilleures que prévu et la confirmation d’une politique monétaire accommodante par son président J. Powell. Si le dollar s’est maintenu ou progressé contre euro, yen et franc suisse, il a poursuivi sa baisse contre le dollar néo-zélandais et la livre.

Les commentaires du président Powell, mardi, indiquent que la Fed ne prévoit pas encore de réduire ses achats d'actifs ce qui est négatif pour le dollar. M. Powell a déclaré : "l'économie est loin de nos objectifs en matière d'emploi et d'inflation, et il est probable qu'il faudra un certain temps avant que de nouveaux progrès substantiels ne soient réalisés".

L'atténuation de la pandémie aux États-Unis soutient en revanche le dollar, puisque les nouvelles infections quotidiennes de Covid lundi sont tombées à leur plus bas niveau depuis quatre mois, soit 54 612. De plus, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a augmenté de +2,4 à 91,3 en février, plus que les attentes de 90,0.

Le NZD/USD accélère à la hausse après la réunion de la banque centrale. La RBNZ a indiqué qu'elle n'était pas pressée de supprimer les mesures de relance monétaire, affirmant que l'inflation ralentira l'année prochaine et que les perspectives économiques restent très incertaines en raison de la pandémie de Covid-19. La banque a maintenu son taux officiel à 0,25% et a laissé son programme d'achat d'actifs inchangé à 100 milliards de dollars néo-zélandais (73 milliards de dollars), mais a déclaré qu'elle "reste prête à fournir une stimulation monétaire supplémentaire si nécessaire".L'économie néo-zélandaise a connu une reprise en forme de V après la récession provoquée par la pandémie et le marché du logement est en plein essor, ce qui attire l'attention sur le moment où la RBNZ pourrait commencer à retirer ses mesures de relance… mais la banque hier a voulu calmé ces attentes.

La livre sterling contre dollar américain a atteint un nouveau record de plus de 2 ans et demi, en raison des perspectives d'une économie britannique plus forte, le gouvernement mettant fin aux mesures de confinement et aux restrictions de déplacement. Le Premier ministre britannique, M. Johnson, a déclaré qu'il était "très optimiste" quant à la fin complète des restrictions britanniques en juin.

La devise du jour : EUR/CHF : forte accélération à la hausse

L’euro suisse a pulvérisé sa résistance hier à 1,0916 amplifiant sa hausse débutée il y a une semaine. Les moyennes mobiles sont fortement orientées à la hausse et les cours pourraient rejoindre les plus hauts d’Octobre 2019 à 1,1060.

Cependant après une telle hausse, le RSI se situe en zone de surachat marquée. La dernière fois qu’on a atteint ce niveau, la paire a connu un fort recul. Aussi un pull back peut se produire et l’on surveillera l’ancienne résistance à 1,0916 ou le support à 1,0875 bientôt rejoint par la MM34 qui devraient limiter un éventuel retour.

Evolution de l’EUR/CHF en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE