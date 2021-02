DXY : Le dollar teste un support majeur à 90 points

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar sous pression face au regain d’optimisme des investisseurs dans la reprise économique mondiale

Un repli du DXY sous 90 points formerait une figure de retournement baissière en « tête et épaules »

Sous pression, le cours du dollar revient tester un support majeur à 90 points depuis le début de la semaine. Le dollar est pénalisé à court terme par un regain d’optimisme des investisseurs dans l’économie mondiale, ce même optimisme qui fait grimper les taux longs et fait pression sur les marchés actions.

Concrètement, plus que les actifs « risqués », ce sont les actifs cycliques qui surperforment à court terme. Sur le marché des actions, les secteurs de l’énergie, de la finance et des matériaux surperforment et sur le marché des changes, ce sont le dollar australien, le yuan, l’euro et la livre sterling qui gagnent le plus de terrain.

Cette tendance pourrait se poursuivre tant que les investisseurs entrevoient de plus en plus la fin du tunnel de cette crise sanitaire. En effet, à mesure que les contaminations et hospitalisations baissent et que le rythme des vaccinations accélère, les investisseurs sont de plus en plus confiants dans la reprise économique et donc aux économies et secteurs cycliques de se redresser.

Les politiques monétaires ont pour le moment peu d’impact sur le marché des changes, car toutes les banques centrales appliquent une politique ultra-accommodante. Jerome Powell a par ailleurs déclaré mardi que celle de la Fed le restera tant que les objectifs en terme d’emplois et d’inflation ne seront pas atteints, soit au moins jusqu’à la fin de l’année, car un retour au plein-emploi n’est pas attendu avant la mi-2022.

Graphique journalier du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY est en train de former une figure de retournement baissière en « tête et épaules » qui serait validée en cas de clôture journalière sous le support symbolique des 90 points.

Si c’est le cas, les perspectives de court terme redeviendraient baissières, le dollar DXY pourrait reculer jusqu’à son plus bas de janvier à 89,20 points, puis éventuellement son plus bas de 2018 à 88,25 points.

